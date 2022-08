Tài xế phản đối trạm BOT Kiến Xương, quốc lộ tắc nghẽn suốt nhiều giờ

Sáng ngày 15/8, hàng loạt phương tiện di chuyển trên quốc lộ 39B đoạn đến khu vực trạm thu phí BOT đoạn qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, bị ách tắc kéo dài trong nhiều giờ. Nguyên nhân là do người dân, tài xế tập trung tại đây phản đối việc thu phí.

Người dân tập trung tại Trạm thu phí BOT 39 để phản đối việc thu phí (Ảnh: CTV).

Việc ách tắc kéo dài chỉ được giải quyết khi nhiều phương tiện nắm được sự việc và "quay xe" để di chuyển theo hướng khác.

Cụ thể, vào ngày 15/8, Trạm thu phí BOT 39 tại lý trình Km 13+250 đường tỉnh 458 (đường 39B) thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (thường gọi là Trạm thu phí BOT Thanh Nê) thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thu phí tại khu vực trạm.

Theo chủ đầu tư, đây là hình thức để chống thất thu đối với hoạt động thu phí hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Phía chủ đầu từ, quản lý, điều hành trạm thu phí cho rằng việc nhiều phương tiện trốn tránh, không trả phí sử dụng đường bộ dẫn đến nguồn thu của dự án thất thoát, giảm sút lớn. Sau gần 5 năm thực hiện thu phí hoàn vốn, đến nay chủ đầu tư mới chỉ thu phí hoàn vốn được 16,4% theo kế hoạch, không đảm bảo phương án tài chính đã đề ra.

Giao thông qua trạm thu phí BOT trên quốc lộ 39B qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, bị ách tắc kéo dài trong nhiều giờ (Ảnh: CTV).

Việc này khiến nhiều chủ phương tiện, người dân không đồng tình với hoạt động tại Trạm thu phí BOT Thanh Nê đặt trên tuyến đường vào thị trấn Thanh Nê. Họ cho rằng chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tasco không đầu tư trên tuyến đường, không thể làm đường một nơi, thu phí một nẻo.

Theo anh Hoàng Văn Triều (một tài xế xe tải) cho biết: "Chủ đầu tư họ chỉ làm tuyến đường tránh (tuyến đường 39B mới) nhưng lại đặt 2 trạm thu phí ở cả tuyến đường tránh và đường cũ là quá vô lý. Tôi đi đường cũ lâu nay chả sao, hôm nay lại phải mất tiền".

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư, trạm thu phí lại cho rằng đang thực hiện đúng pháp luật và được UBND tỉnh Thái Bình cho phép thu phí hoàn vốn. Đến nay cũng chưa có văn bản, chỉ đạo nào yêu cầu dừng thu, không cho tiếp tục thu.

Theo tìm hiểu, từ hơn một tháng trở lại đây, Công ty CP Tasco Nam Thái có văn bản thông báo đề nghị các doanh nghiệp, người dân của 2 huyện Tiền Hải và Kiến Xương thực hiện cập nhật và đăng ký thông tin tại văn phòng của UBND xã (hoặc Công an xã) trước ngày 10/8 để được miễn phí giá vé.

Sau ngày 15/8, các xe không đăng ký hoặc các xe không được cập nhật về thông tin thì sẽ không được áp dụng miễn phí giá vé.

Đến ngày 14/8, đại diện trạm thu phí cho biết mới có 1.700 - 1.800 chủ phương tiện thực hiện đăng ký hợp lệ, được cập nhật vào hệ thống là những phương tiện được miễn giảm phí khi lưu thông qua trạm.

Nhiều người dân bức xúc và tập trung ngay trạm thu phí để phản đối (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, ngay ngày đầu thực hiện "siết chặt" việc thu phí đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều chủ xe lưu thông qua tuyến đường khiến giao thông ùn tắc. Nhiều xe khi đến khu vực này phải quay đầu, đi lối tắt để vào đường làng ở xã Bình Minh, huyện Kiến Xương tránh khu vực tắc nghẽn.

Phía Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Bình và Công an huyện Kiến Xương phải bố trí tối đa lực lượng điều phối, đảm bảo an ninh trật tự.

Bà Lê Thị Hiền, một người ở thành phố Thái Bình mở cửa hàng kinh doanh ở huyện Kiến Xương cho hay, lâu nay bà đi về hàng ngày mà không mất phí; bây giờ công ty yêu cầu phải có hộ khẩu ở huyện Kiến Xương, Tiền Hải mới được miễn.

Bà Hiền cho biết: "Thà tôi đi đường mới tôi nộp phí tôi chấp nhận, đằng này tôi đi đường cũ, chủ đầu tư họ chỉ làm đường mới nhưng lại thu phí cả 2 là quá vô lý".