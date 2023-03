Tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn chết người

Chiều 7/3, tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 6h40 ngày 7/3, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Vũ Văn Quang (SN 1997, ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36B8-159.35, chở theo chị Vũ Thị H. (SN 1981, trú huyện Hậu Lộc) lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo (chưa xác định được danh tính tài xế và biển số xe) đi cùng chiều.

Thời điểm chiếc xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau va chạm khiến 2 người thương vong (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Hậu quả khiến chị Vũ Thị H. tử vong tại chỗ, anh Quang bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Điều đáng nói, sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe container đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông có xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H-036.40 kéo theo rơ móc 15R-172.80, do tài xế Nghiêm Văn Hà (SN 1979, trú xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) điều khiển, có nghi vấn liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạng xã hội facebook).

Đến khoảng 10h15 cùng ngày, tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, cơ quan chức năng đã phát hiện và làm việc với tài xế chiếc xe nói trên. Đồng thời, bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoằng Hóa tiến hành làm rõ.