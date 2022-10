Tai nạn ở cầu Mỹ Thuận 2: "Nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi"

Vụ tại nạn xảy ra chiều 30/9, thời điểm đó, 3 công nhân đứng trên giàn giáo làm cho công nhân đi từ ngoài vào bờ - đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m thì bất ngờ bị sập, khiến họ rơi xuống sông Tiền.

Hiện trường vụ tai nạn nước chảy rất mạnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hai người trong đó bơi vào bờ được người dân cùng tàu điều tiết của đơn vị thi công cứu lên an toàn. Riêng anh T.T.C. (29 tuổi, quê ở Huế) do không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Gia đình anh C. từ Huế vào công trình cầu Mỹ Thuận 2 mong chờ tin tức thân nhân. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đôi mắt ông Ngọc ngấn lệ chờ tin tức của con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngay khi nhận được tin dữ, gia đình nạn nhân đã tức tốc đi từ Huế vào công trình, chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm nam công nhân này.

Thân nhân nam công nhân gặp nạn ở cầu Mỹ Thuận 2 đau đớn chờ tin con (Clip: Bảo Kỳ).

Gần một ngày qua, ông Trần Ngọc - cha anh C. kể chẳng thể chợp mắt, mỗi khi có chiếc ca nô nào chạy nơi trụ cầu, ông đều hớt hải hỏi thăm mọi người đã có tung tích gì chưa.

"Tôi có 4 người con, trong đó C. là cả. C. làm công nhân xây dựng được 6 năm. Trước khi lập gia đình, tháng nào nó cũng gửi tiền về lo cho vợ chồng tôi. Do làm xa nên chỉ ngày Tết con mới về thăm nhà.

Con gặp nạn, tôi biết hy vọng mong manh vì nghe lúc C. rơi xuống nước chảy xiết, con tôi lại không biết bơi. Chỉ mong sao đội cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy con", ông Ngọc ngậm ngùi nói.

Anh C. quê ở Thừa Thiên Huế, sau 2 năm kết hôn, anh đưa vợ vào Vĩnh Long thuê nhà trọ gần nơi làm việc. Vợ chồng anh C. được mọi người nhận xét hiền lành, siêng làm việc, cả hai chưa có con.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn điều động khoảng 10 phương tiện tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa có tung tích (Ảnh: Bảo Kỳ).

Liên quan tới sự việc, ông Nguyễn Thái Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cho biết, trước mắt, đơn vị đang tập trung tìm kiếm nam công nhân gặp nạn.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Hà cho rằng do ảnh hưởng mưa bão, gió lớn, rung lắc rất mạnh khiến các mối hàn bị yếu. Khi ấy, có 3 công nhân đang đứng trên sàn công tác để kiểm tra các mối nối thì gặp sự cố.

"Khi thi công sàn công vụ này nhà thầu đã thử tải đảm bảo an toàn cho phép mới đưa vào sử dụng", ông Hà khẳng định.

Hiện công trường cầu Mỹ Thuận 2 đã thi công trở lại sau vụ tai nạn. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho rằng, đây không phải là kết cấu chính của trụ tháp nên theo quy định đây là sự cố an toàn lao động, chưa phải sự cố công trình.

"Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu, tư vấn rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh lại các biện pháp đảm bảo an toàn lao động", ông Hà nói.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động gây chết người xảy ra tại dự án cầu Mỹ Thuận 2.