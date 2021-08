Sự thật bất ngờ về "tấm thẻ đỏ quyền lực" của hot girl Hà Nội

Dân trí Cơ quan an ninh mời cô gái trẻ khoe "tấm thẻ đỏ quyền lực" lên làm việc; từ đây phát lộ thông tin bất ngờ.

Ngày 9/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái trẻ khoe "tấm thẻ đỏ quyền lực" trên mạng xã hội.

Hình ảnh cô gái khoe "Tấm thẻ đỏ quyền lực" trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ tài khoản TikTok P.N.T. cho thấy cô gái này khoe chiếc thẻ màu đỏ khi đang ngồi trên ô tô. Đoạn clip kèm theo nội dung: "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem!".

Theo quan sát, hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trên tấm thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ "Thẻ cán bộ".

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng đây chỉ là câu bông đùa của cô gái để câu view trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng cô gái này đã lợi dụng quan hệ, chức vụ của người thân để vi phạm quy định giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của cả xã hội.

Cô gái trẻ này sau đó cũng đã đính chính trên mạng xã hội về thông tin trên, đồng thời xin lỗi và cho rằng sự thật không đúng như đoạn clip đã đăng tải.

Sự thật "Thẻ đỏ quyền lực của babaaaaa"

Nắm bắt thông tin trên, Đội An ninh giáo dục (Đội 5), Phòng PA03 - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã xác minh, mời cô gái đăng tải đoạn clip trên lên làm việc.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng làm rõ, tài khoản TikTok đăng tải clip trên là do Phạm Ngọc T. (SN 2002, quê Sóc Sơn; hiện trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện. Tài khoản TikTok trên được T. lập ra từ năm 2018.

Phạm Ngọc T. cho biết, khoảng đầu tháng 7/2021, qua mạng xã hội, T. quen Phạm Văn H. (SN 1999, quê Thái Bình; hiện trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Trong một lần đi chơi cùng Phạm Văn H., Phạm Ngọc T. thấy trên xe ô tô của H. có một thẻ màu đỏ nên đã cầm thẻ trên để tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân.

Khoảng 6h sáng ngày 7/8, Phạm Ngọc T. đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á" và "Thẻ đỏ quyền lực của babaaaaa" lên tài khoản TikTok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem.

Đến 14h cùng ngày, Phạm Ngọc T. đã xóa đoạn clip trên và tài khoản TikTok đăng tải.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Phạm Ngọc T. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng thẻ cán bộ để đi thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Văn H. khai nhận, tấm thẻ cán bộ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của anh Phạm N.N. (SN 1993), cấp ngày 1/1/2017. Thời điểm năm 2017, anh N. là Trưởng phòng Marketing một tờ báo. Thẻ trên có giá trị từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017. Anh N. sau đó đã nghỉ việc tại tờ báo trên từ tháng 8/2018.

Phạm Văn H. quen với anh Phạm N.N. do cùng cơ quan (H. là cộng tác viên phòng Marketing của báo từ năm 2017 đến tháng 4/2021). Tháng 6/2020, khi đến nhà anh N. chơi, Phạm Văn H. có xin anh N. tấm Thẻ cán bộ trên để làm kỷ niệm (do thẻ đã hết hạn sử dụng, không còn giá trị) và H. giữ tấm thẻ đó đến nay.

Phạm Văn H. biết Phạm Ngọc T. cầm Thẻ cán bộ trên để quay clip trên xe ô tô của H. nhưng không biết T. dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội.

Theo Phòng PA03, hành vi đăng tải clip có nội dung không đúng sự thật của Phạm Ngọc T. đã tạo ra dư luận bức xúc trên mạng xã hội, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nói riêng và của các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 nói chung.

Căn cứ vào các tài liệu, nội dung làm việc, Phòng PA03 và Công an quận Cầu Giấy xác định hành vi của Phạm Ngọc T. có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc "Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 99, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng PA03 đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Ngọc T.; đồng thời, giáo dục, răn đe, yêu cầu cô gái này cam kết không tái phạm.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy xác nhận, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt Phạm Ngọc T. 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.

Phúc Lâm