Sơ tán hơn 500 người trong đêm để phòng tránh sạt lở đất

Sáng 25/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Trà My - cho biết, để chủ động bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, trong đêm 24/11, chính quyền huyện Bắc Trà My đã huy động các lực lượng quân sự, công an, dân quân… sơ tán 138 hộ dân với 523 nhân khẩu, sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đến nơi an toàn.

Trong đó, xã Trà Giác sơ tán nhiều nhất với 32 hộ gồm 116 nhân khẩu; xã Trà Nú 23 hộ với 81 nhân khẩu... Các hộ dân được sơ tán đến ở xen ghép các nhà kiên cố, nhà sinh hoạt thôn…

Chính quyền huyện Bắc Trà My đến nhà đưa người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Hồng Vương).

Ông Nguyễn Hồng Vương cũng cho biết, do mưa lớn nên từ chiều 24/11, quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My bị sạt lở nhiều điểm.

Cụ thể, quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân bị sạt lở 2 điểm phía dưới và trên đập chính thủy điện Sông Tranh 2. Các phương tiện lưu thông đi huyện Nam Trà My phải đi vào đường trung tâm xã Trà Tân.

Còn các điểm sạt lở tại xã Trà Dương, Trà Giác, Trà Nú… cũng được khắc phục ngay trong đêm để phương tiện lưu thông bình thường trong sáng 25/11.

Sạt lở quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My gây ách tắc giao thông (Ảnh: Hồng Vương).

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Trà My cho biết, tại điểm sạt lở quốc lộ 40B ở đập chính thủy điện Sông Tranh 2, sáng 25/11, lực lượng chức năng đang tổ chức san ủi để các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.

Dự kiến trong sáng 25/11 công tác khắc phục điểm sạt lở quốc lộ 40B ở đập chính thủy điện Sông Tranh 2 sẽ hoàn thành.

Đối với việc sơ tán hàng trăm hộ dân, sáng 25/11, trời giảm mưa, lực lượng chức năng đang đưa bà con trở về nhà.