Số chức danh lãnh đạo được áp dụng biện pháp cảnh vệ có thể tăng lên 39

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Sau 5 năm triển khai, Luật cảnh vệ 2017 có nhiều nội dung cần sửa đổi để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, cũng như khắc phục các hạn chế, bất cập, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ông đánh giá việc trình Quốc hội xem xét sửa luật là xác đáng và cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 22/2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong dự luật trình lần này, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao, nâng tổng số chức danh được áp dụng các biện pháp cảnh vệ lên 39.

Đồng tình với đề xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định đề xuất này xuất phát từ thực tiễn và để đồng bộ với quy định liên quan chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định trong trường hợp cấp thiết, để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của luật.

Ông Huệ ủng hộ quy định này và cho rằng, việc ủy quyền cho Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ là cần thiết, linh động vì thực tiễn phong phú. Tuy nhiên, ông lưu ý cần giải trình kỹ hơn về "trường hợp cấp thiết".

Đưa ra đánh giá chung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp.

Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn "trường hợp cấp thiết", để có cơ sở thực hiện thống nhất. "Việc áp dụng các biện pháp cảnh vệ liên quan đến quyền con người, quyền công dân", ông Tùng lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (Ảnh: Phạm Thắng).

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng thực tế có "hàng tỷ tình huống", nên không thể liệt kê hết.

Do đó, theo ông Hùng, như ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, có thể tùy vào tình hình cụ thể để giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ với đối tượng không thuộc đối tượng cảnh vệ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cũng khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ hơn để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật, cũng như giải trình, lập luận rõ hơn về các đề xuất, quy định.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan tiếp thu ý kiến, tiến hành thẩm tra chính thức, báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, diễn ra vào tháng 5 tới.