Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Châu Đốc, di dời khẩn cấp 6 nhà dân

Dân trí Bờ sông Châu Đốc vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Để đảm bảo tính mạng và tài sản, ngành chức năng hỗ trợ 6 hộ dân di dời đến nơi ở an toàn.

Chiều 5/6, ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng dọc bờ sông Châu Đốc, cặp tuyến tỉnh lộ 957, đoạn thuộc ấp An Thạnh, thị trấn An Phú. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 6 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp.

Trước đó, vào ngày 3/6, người dân ở khu vực nói trên phát hiện nhiều vết nứt rộng khoảng 5cm, chạy dài khoảng 35m, có nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa đến 2 nhà dân gần đó.

Ngay lập tức chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở.

Đến khoảng 10h ngày 5/6, tại vị trí rạn nứt nêu trên đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền từ 10-15m; khu vực sạt lở có một đoạn rất nghiêm trọng dài hơn 30m, sâu khoảng 18m, điểm sạt lở cách đường tỉnh lộ 957 gần 20m (tuyến giao thông huyết mạch từ huyện An Phú đi Thành phố Châu Đốc).

Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến 6 nhà dân, buộc phải di dời khẩn đến nơi an toàn.

Dấu hiệu sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Theo ông Lâm, đến chiều 5/6, sạt lở vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn. Nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định là do ảnh hưởng dòng chảy của đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu và hàm ếch gây sạt lở.

Chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 6 hộ dân đến nơi ở an toàn.

Hiện UBND thị trấn An Phú đã tiến hành kéo dây, lắp biển báo tạm để hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm và phối hợp ngành chức năng tiến hành khảo sát hiện trường sạt lở, quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Minh Anh