Sập giàn giáo, 2 người bị chôn vùi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 8/11, tại một ngôi nhà ở đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: V.C.).

Thời điểm trên, giàn giáo công trình xây dựng căn nhà này bất ngờ sập xuống khi một nhóm thợ đang đổ bê tông trần tầng 1.

Một số người kịp chạy thoát, có 2 nạn nhân bị giàn giáo và vật liệu xây dựng đè, chôn vùi bên trong.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân mắc kẹt đi cấp cứu. (Ảnh: V.C.).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Kinh Bắc đã đến hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Bước đầu, vụ tai nạn khiến một trong 2 người mắc kẹt tử vong, nạn nhân còn lại hiện được cấp cứu tại bệnh viện.