Sập cầu Phong Châu, người dân di chuyển theo lộ trình nào?

Ngày 9/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), khoảng 10h cùng ngày, cầu Phong Châu (Km18+300, Quốc lộ 32C) bị sập. Công an tỉnh Phú Thọ thông báo người dân các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận có thể lựa chọn các tuyến đường di chuyển, để thay thế tuyến đường qua Cầu Phong Châu cụ thể như sau:

Tuyến thứ nhất: Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi đường Hồ Chí Minh → qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua Quốc lộ 2 → đi Lâm Thao, Việt Trì.

Hình ảnh cầu Phong Châu thời điểm bị sập (Ảnh cắt từ clip).

Hoặc Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà → đi Hà Nội → đi cầu Văn Lang → đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ các hướng qua huyện Lâm Thao đi Tam Nông theo chiều ngược lại.

Tuyến thứ hai: Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 32 (Tam Nông) → đi cầu Trung Hà hoặc đi cầu Đồng Quang → đi Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Hoặc theo tuyến Quốc lộ 2 và cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Cầu Phong Châu là cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Cầu có lý trình tại Km18+300 Quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Lãnh đạo UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn sau khi cầu Phong Châu bị sập.

Theo lãnh đạo huyện, hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn.