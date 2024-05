Sai phạm tại 2 khu công nghiệp ở Bình Dương

Ngày 8/5, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, đã có kết luận thanh tra về kết quả trình tự đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ở khu công nghiệp Tân Bình (KCN) tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và xã Hưng Hòa huyện Bàu Bàng do Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Bình (Công ty Tân Bình) làm chủ đầu tư.

Trong đó, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã chỉ ra những sai phạm của chủ đầu tư trong công tác xây dựng và giải phóng mặt bằng tại đây.

KCN Tân Bình (Ảnh: IIP Việt Nam).

Kết luận chỉ rõ, Công ty Tân Bình chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích KCN. Sau khi UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh địa chỉ hành chính của Khu công nghiệp Tân Bình (do tách huyện Tân Uyên), chủ đầu tư chưa cập nhật lại vị trí của KCN trong các văn bản, cụ thể cần ghi rõ: KCN Tân Bình, tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Từ tháng 8/2014, Công ty Tân Bình bắt đầu triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án. Tuy nhiên, tại thời điểm trên dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Tân Bình, trong đó có điều chỉnh quy mô các tuyến đường.

Đến nay, chủ đầu tư chưa lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng cho các nội dung đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bên cạnh đó, công trình hạ tầng tại KCN Tân Bình chưa đầu tư hoàn chỉnh và dự án chưa đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng trong quá trình thi công.

KCN Tân Bình cũng chưa được thẩm định an toàn giao thông theo quy định và tổ chức nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định (công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, nghiệm thu PCCC...).

Dự án KCN Tân Bình đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích 329,5971ha/352,4971ha của các hộ dân (còn 22,9ha của 30 hộ dân chưa thỏa thuận xong để đền bù, giải phóng mặt bằng).

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công trình đầu tư xây dựng hạ tầng; tuy nhiên chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định.

Từ những hạn chế, tồn tại và sai phạm nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng trong KCN Tân Bình và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Tân Bình do đã có hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh Bình Dương cần hướng dẫn Công ty Tân Bình thực hiện hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định và yêu cầu thực hiện đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Thanh tra Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Tân Bình khắc phục các tồn tại trong kết luận của đoàn thanh tra, khẩn trương thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, xây dựng theo quy định.

KCN Tân Bình cần đầu tư xây dựng công trình hạ tầng KCN theo quy hoạch được duyệt và hoàn thiện công tác PCCC, thủ tục thẩm định an toàn giao thông theo quy định, chấp hành xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

Ngoài KCN Tân Bình, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cũng công bố kết luận thanh tra, chỉ ra những sai phạm còn tồn tại trong quá trình đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật KCN Rạch Bắp do Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền (Công ty An Điền) làm chủ đầu tư như: Thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, công trình PCCC chưa được nghiệm thu…

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Công ty An Điền, Ban quản lý các KCN khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện khắc phục ngay các tồn tại qua kết luận thanh tra.