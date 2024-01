"Sắc xuân biên giới 2024" trên quê hương cách mạng Cao Bằng

Trong các ngày 5-7/1, tuổi trẻ các đơn vị Cục Truyền thông CAND, Cục Công nghiệp An ninh, Học viện An ninh Nhân dân, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Nhà hát Tuổi trẻ và Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội "Sắc xuân biên giới 2024" và sinh hoạt chính trị trên địa bàn hai huyện Trùng Khánh và Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Tại xã Xuân Nội (huyện Trùng Khánh), đoàn đã trao tặng 50 bản đồ hành chính Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"; 50 phần quà tặng các hộ chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn; 1.000 cuốn vở, 10 xe đạp tặng các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...

10 xe đạp được tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến với huyện Hà Quảng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và học sinh tại địa bàn thị trấn Xuân Hòa; trao 200 kg gạo tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Quảng và chương trình nghệ thuật "Sắc xuân biên giới 2024".

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa tuổi trẻ các đơn vị.

Các bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và học sinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), 68 năm ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956-2024) cũng như đẩy mạnh sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND với các cơ sở đoàn trong và ngoài lực lượng CAND.