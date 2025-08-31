Rộn ràng ngày hội thiếu nhi mừng Tết Độc lập trên quê hương Bác Hồ

Hòa chung không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 30-31/8, nhiều địa phương tại Nghệ An như Bình Minh, Yên Thành, Quan Thành, Đông Thành, Minh Châu… đã sôi nổi tổ chức các hoạt động duyệt nghi thức Đội và biểu diễn văn nghệ, tạo điểm nhấn tinh thần ý nghĩa trước thềm ngày lễ lớn.

Các phần thi rước cờ, hát Quốc ca, đi đều, diễu hành qua khán đài cùng màn xếp hình, xếp số biểu tượng Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của thế hệ măng non.

Hình ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc được rước trang trọng trong mỗi phần duyệt nghi thức Đội (Ảnh: Nguyễn Phê).

Duyệt nghi thức Đội, một hoạt động gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ người Việt, không chỉ rèn luyện sự khéo léo, kỷ luật mà còn hun đúc tình đoàn kết. Tiếng trống, tiếng hô dõng dạc cùng những bước đi đều tăm tắp của thiếu nhi đã mang đến bầu không khí trang nghiêm xen lẫn náo nức, tự hào cho toàn thể người dân.

Để có được những màn trình diễn ấn tượng, các xã, thôn xóm đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Nhiều nơi tranh thủ buổi tối để tập luyện, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh và người dân, tạo nên một phong trào sôi nổi khắp các làng quê.

Em Lê Hoàng Dung (8 tuổi, trú tại xóm Hòn Nen, xã Bình Minh) chia sẻ: "Đây là năm thứ hai em được tham gia duyệt nghi thức Đội. Trong suốt kỳ nghỉ hè, chúng em háo hức và chăm chỉ luyện tập để có màn trình diễn đẹp nhất. Đến ngày lễ lớn, được đứng trong hàng ngũ thiếu nhi tham gia duyệt nghi thức Đội, em thấy vui mừng và tự hào”.

Bất chấp trời mưa lớn, phần thi nghi thức Đội của các xóm xã Bình Minh (huyện Yên Thành cũ) vẫn diễn ra trang nghiêm, để lại nhiều cảm xúc cho người xem (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phần lớn các màn biểu diễn được chuẩn bị chu đáo, công phu, tạo không khí lễ hội sôi nổi, rộn ràng khắp làng quê.

Ông Trần Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động này: “Ngày hội là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc chăm lo, giáo dục thế hệ măng non.

Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là dịp hun đúc tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự sáng tạo và niềm tự hào trong mỗi em thiếu nhi mỗi độ Tết Độc lập về”.

Hàng nghìn người dân bất chấp mưa lớn, tập trung về sân vận động xã để theo dõi ngày hội thi nghi thức Đội đầy sôi nổi và trang nghiêm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, hoạt động duyệt nghi thức Đội và văn nghệ còn tiếp thêm khí thế cho thiếu nhi trước thềm năm học mới, gieo vào lòng các em niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cổ vũ để thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.