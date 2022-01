Ra quân, thắt chặt an toàn giao thông dịp Tết

CSGT Hạ Long ra quân đảm bảo ATTGT cho người dân đón Tết (Ảnh: An Nhiên).

Trao đổi với PV Dân trí ngày 29/1, một lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội đã dự báo trước tình hình về mật độ người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, các hoạt động trên tuyến sẽ có diễn biến phức tạp hơn so với ngày thường.

Do đó, Đội đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông trong những ngày Tết.

Cụ thể, đơn vị đã triển khai song song các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và nâng cao ý thức về an toàn giao thông. Huy động 100% cán bộ chiến sỹ, trang thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ tuần tra kiểm soát 24/24h.

CSGT Hạ Long ra quân đợt cao điểm an toàn giao thông dịp Tết

Đặc biệt, các hoạt động tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông và các tuyến đường mới hiện đang tạm thời đưa vào khai thác sử dụng để phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Theo thống kê của Công an TP Hạ Long, trong đợt cao điểm từ ngày 15/12/2021 đến 25/1/2022 đã tổng kiểm tra xử lý 3.480 trường hợp vi phạm. Kiểm tra xử lý 4 vụ 4 đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Đồng thời phối hợp thực với các đơn vị khác thực hiện Phương án 12 xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên có dấu hiệu tụ tập lạng lách, đánh võng, "bốc đầu" xe, kiểm soát người và phương tiện có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tội phạm đặc biệt là các buổi tối và đêm để chủ động phòng ngừa ngăn chặn bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật.

Một số hình ảnh ngày CSGT ra quân thực hiện đợt cao điểm:

Kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Đỗ Quân).

Triển khai kiểm tra vi phạm giao thông tại khu vực đường Bao biển TP Hạ Long (Ảnh: Đỗ Quân).

Tuần tra kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường (Ảnh: An Nhiên).

Dừng phương tiện để kiểm tra tại đường Bao biển, TP Hạ Long (Ảnh: Đỗ Quân).