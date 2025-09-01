Quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba

Ngày 1/9, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Chủ tịch nước, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba và hết sức vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là việc củng cố khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, cải thiện tình hình kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Chủ tịch nước tin tưởng đất nước Cuba anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa.

Tại hội kiến, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em thông qua Chương trình ủng hộ toàn quốc với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Cuba luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba trong thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực mang tính chiến lược như sản xuất lúa gạo và an ninh lương thực, phát triển năng lượng tái tạo.

Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Cuba, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư lên ngang tầm quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, theo lời Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được thống nhất giữa hai bên.

Hai bên sẽ phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng và giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ của cả hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.