Quảng Ninh thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, các ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 8 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp. Trong đó có nhiều nội dung cấp thiết, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342, đoạn địa phận huyện Ba Chẽ; điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh, bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2022; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thông qua 8 nghị quyết quan trọng.

Ban hành Nghị quyết bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh. Bà Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ, đã trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,21%.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Ký yêu cầu tập trung giám sát, khảo sát, đánh giá tình hình thu ngân sách trong bối cảnh dự báo tình hình có thay đổi, phát sinh mới của ngành Than, ngành Điện, xuất nhập khẩu… đảm bảo nguồn thu bền vững; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, không khuyến khích tăng thu từ đất; quản lý, sử dụng tài nguyên đất thật sự tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, không để xảy ra những sai phạm, vi phạm đáng tiếc liên quan đến đất đai…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại kỳ họp.

Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các nhiệm vụ chi chậm triển khai; chỉ bổ sung ngân sách ngoài dự toán đối với các trường hợp thật sự cần thiết; bảo đảm nguồn thực hiện các khâu đột phá chiến lược, phát huy ngay hiệu quả sau đầu tư, tạo động lực và nguồn lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; trong đó, cần tập trung nguồn lực ưu tiên cho phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội - con người ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than, ngành Điện tận dụng các cơ hội thị trường, tăng cường các nguồn lực cho đầu tư, phát triển hợp lý, bền vững, tăng tối đa sản lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng và tăng thu ngân sách; đảm bảo cung ứng đủ nguồn than cho sản xuất điện, không để thiếu than cho sản xuất điện và thiếu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2022; khẩn trương có cơ chế chính sách, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi nhân lực ngành Du lịch.