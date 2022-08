Quảng Ninh lên tiếng về hình ảnh "hòn non bộ khủng" ven biển

Dự án Khu đô thị mới Ao Tiên hiện tại (Ảnh Đỗ Quân).

Theo thông tin được phát đi trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh chiều ngày 16/8, UBND tỉnh này khẳng định, hình ảnh về một dự án ven biển xuất hiện trên mạng xã hội và được cho là lấn biển, xâm hại Vịnh Hạ Long để phân lô, bán nền là không đúng sự thật.

Cũng theo tỉnh này, hình ảnh trên hoàn toàn không phải của dự án tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn vừa bị tỉnh thu hồi mà là của dự án Khu đô thị mới Ao Tiên nằm ngay sát cạnh.

Về dự án Khu đô thị mới Ao Tiên, trao đổi với PV Dân trí chiều cùng ngày (16/8), một lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khẳng định, dự án này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến Vịnh Hạ Long. Khu vực dự án triển khai nguyên bản là bãi bồi, sình lầy hoang vu, không có rừng ngập mặn và giá trị kinh tế không cao thuộc Vịnh Bái Tử Long.

Còn theo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, quy hoạch khu vực Ao Tiên được UBND tỉnh phê duyệt phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án Khu đô thị mới Ao Tiên đã được UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2004. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Hòn non bộ khủng" gây "bão" mạng những ngày qua (Ảnh: An Nhiên).

Về hình ảnh "hòn non bộ khủng" đang gây "bão" mạng xã hội, ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư dự án cho biết, đó là hòn núi mang tên Hòn Dê. Khi triển khai dự án công ty đã không tác động mà giữ lại, quy hoạch thành hồ sinh thái chảy xung quanh để tạo cảnh quan.

Bản đồ quy hoạch Khu vực Ao Tiên (Ảnh: Huyện Vân Đồn cung cấp).

Ông Quyết cũng khẳng định, hình ảnh dự án đang lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh cách đây đã nhiều năm, khi dự án đang triển khai giai đoạn đầu.

Trước đó hình ảnh về một dự án ven biển với một hòn núi khá lớn nằm giữa những lô đất được một số tài khoản Facebook đăng tải kèm các nội dung như: "Tôi sống ngần này tuổi mà chưa thấy các bể cá koi, hòn non bộ nào siêu to khổng lồ như thế này", "Hòn non bộ vĩ đại nhất ở vịnh Hạ Long", "Cho san lấp, bê tông hóa vịnh, xây dựng hạ tầng"...

Hình ảnh sau khi xuất hiện đã thu hút nhiều luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng, với quỹ đất vốn hạn hẹp thì việc phát triển ra phía biển là đương nhiên, miễn sao phù hợp quy hoạch, đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên đa phần ý kiến dư luận không đồng tình, cho rằng những dự án lấn biển sẽ phá nát cảnh quan thiên nhiên.

Quảng Ninh xử phạt người bình luận sai sự thật

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với ông Đ.V.Đ. (SN 1989, ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) để làm rõ một số nội dung liên quan đến thông tin ông này đăng tải trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với ông Đ.V.Đ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, quá trình xác minh xác định, vào lúc 10h ngày 16/8, ông Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Duc Dinh" đăng tải một bình luận vào một bài đăng trên trang Facebook "Người Quảng Ninh", liên quan đến hình ảnh dự án Ao Tiên - Cát Linh tại huyện Vân Đồn. Bình luận này có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, ông Đ.V.Đ. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ. về hành vi Lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ông Đ., công an đã xác định và làm việc với một số trường hợp trên địa bàn TP Uông Bí, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn.