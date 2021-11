Quảng Ninh: Kịch bản nào để tháo gỡ khó khăn, thách thức mới do đại dịch Covid-19

Dân trí Đối mặt và vượt qua khó khăn, thách thức do Covid-19 gây ra trong thời gian tới như thế nào là một trong những vấn đề được các đại biểu đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 19.

Hội nghị diễn ra vào hôm qua, 17/11, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhận định, tỉnh Quảng Ninh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, với những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã luôn bám sát thực tiễn địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương, chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, quan tâm chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số.

Tại hội nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận. Theo các đại biểu, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi dự báo tình hình thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số, nhiều ý kiến cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đặc biệt là địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt cao trong cả nước sẽ là tín hiệu tích cực thúc đẩy tăng trưởng đạt ở mức cao hơn. Do đó cần tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều đại biểu đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời tận dụng triệt để với lợi thế từ hạ tầng khi nhiều công trình trọng điểm sẽ hoàn thành vào cuối năm nay để đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực triển khai dứt điểm các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa rộng để tạo động lực phát triển kinh tế.

Cần tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thống nhất cao với các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng vượt bậc, sự đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu quyết tâm giữ vững vùng "xanh" an toàn và đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, nổi bật và đậm nét trong thực hiện "mục tiêu kép" và chủ đề công tác năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận định, từ nay tới cuối năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp; nguy cơ hình thành các ổ dịch, lây lan, bùng phát trên diện rộng rất lớn. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH cả năm, yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành, từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải chủ động nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch với các tình huống cụ thể, nhất là trong quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại cơ sở, tại gia đình theo đúng phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Lên kịch bản đối mặt tháo gỡ khó khăn, thách thức để phát triển.

Về nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Từ những bài học kinh nghiệm quý báu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện "mục tiêu kép" trong 2 năm qua, Quảng Ninh xác định tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, giữ vững đà đổi mới sáng tạo phát triển; khơi dậy niềm tự hào và thúc đẩy khát vọng ý chí tự lực, tự cường, tinh thần "kỷ luật và đồng tâm".

Mục tiêu chung hướng đến là phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng tới ngành du lịch, dịch vụ.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải tăng cường năng lực tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trong phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện, và vai trò chủ thể của mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Mỗi địa phương phải chuẩn bị thật tốt về cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư sinh phẩm đáp ứng nhiệm vụ trên. Trong năm 2022, tỉnh sẽ xem xét tiêm mũi vắc xin tăng cường cho toàn dân.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, nông nghiệp, nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

An Nhiên - Trường Thịnh