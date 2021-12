Quảng Ninh họp HĐND quyết định nhiều cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội

Dân trí Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã chính thức khai mạc vào sáng nay, 7/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long).

Đây là kỳ họp sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trong trọng trong đó có cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 7 đến 9/12.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 22 báo cáo; thảo luận, xem xét, quyết nghị 28 nghị quyết quan trọng. Trong đó, tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trước tác động của đại dịch Covid-19 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong 28 nghị quyết sẽ được ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nghị quyết văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa ra cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Cụ thể, quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long và hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Tiếp tục quyết nghị một số giải pháp kích cầu du lịch nhằm hồi sinh ngành công nghiệp không khói của tỉnh theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh sẽ thảo luận xem xét, quyết nghị Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Thông tư 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó Dân phòng trên địa bàn tỉnh; số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh... và thực hiện một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề đang được cử tri, nhân dân rất quan tâm, như: Vấn đề giáo dục, y tế; công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, nhà ở xã hội, quản lý sử dụng tài sản công…

Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV và quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh tác động khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, song tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế GRDP cả năm đạt 10,28%; thu ngân sách ước 51.064 tỷ đồng, bằng 115% dự toán Trung ương giao, tăng 4% cùng kỳ. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện. Chỉ số PCI và Chỉ số PAR Index dẫn đầu cả nước 4 năm liên tiếp, Chỉ số SIPAS dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong 2 năm liên tiếp và năm 2020 lần đầu tiên dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số PAPI. Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao, an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ...

Với những kết quả đạt được, Quảng Ninh đã trở thành địa phương điển hình, điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả vừa bảo đảm an sinh, an dân, an ninh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm.

An Nhiên - Trường Thịnh