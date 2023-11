Quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức chạy đêm quanh hồ Gươm

Trong văn bản vừa ban hành, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết trong thời gian qua, báo chí phản ánh một số hoạt động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm có các gian hàng giới thiệu sản phẩm, không phù hợp như bán hàng nông sản, thực phẩm, hàng nước ngoài kém chất lượng...

Ngoài ra, một số ý kiến của người dân và cử tri quận Hoàn Kiếm phản ánh các hoạt động, sự kiện tại phố đi bộ, đặc biệt là giải chạy tổ chức vào sáng sớm (từ 3h sáng), sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Các hoạt động thi công, lắp đặt, tháo dỡ của các sự kiện cũng thường xuyên để trang thiết bị, khung lắp gian hàng và rác thải bừa bãi mất vệ sinh môi trường, không đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông...

Phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là không gian vui chơi được nhiều người dân lựa chọn dịp cuối tuần (Ảnh: Tố Linh).

Trước một số vấn đề phát sinh trên, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí, sắp xếp các hoạt động trên không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Trong đó, quận yêu cầu chỉ cho phép các hoạt động có tổ chức gian hàng liên quan đến hoạt động văn hóa - thể thao, gian hàng có thiết kế đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn của người dân, đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đáng lưu ý, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao được đề nghị hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phố đi bộ hồ Gươm là điểm hẹn của những người yêu thích chạy bộ (Ảnh: Kinh tế đô thị).

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu đơn vị phối hợp trong công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội tổ chức trên không gian đi bộ hồ Gươm thực hiện đúng các quy định về độ ồn cho phép.

Ngoài ra, đơn vị chức năng cần thực hiện đúng quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đảm bảo việc lắp đặt và tháo dỡ các hạng mục phục vụ sự kiện gọn gàng, có cảnh báo an toàn nhằm đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.