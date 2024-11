Quân đội huy động 270.000 người ứng phó bão Yinxing

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 (tên gọi Yinxing) được tổ chức vào chiều 8/11, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đã huy động 270.000 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ để ứng phó với bão số 7.

Bên cạnh đó, quân đội cũng đã huy động hơn 5.000 phương tiện, trong đó có trực thăng sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo lực lượng biên phòng kêu gọi, kiểm đếm các tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đến 11h ngày 8/11, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.704 phương tiện/312.506 người biết diễn biến, hướng đi của bão. Hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Đại tá Phạm Hải Châu lưu ý các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung cần đề phòng mưa lớn trên đất liền.

Từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 2 đợt mưa lớn ở miền Trung. Do đó, nếu bão số 7 gây mưa lớn nữa sẽ hết sức nguy hiểm. Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để đưa người dân tới nơi an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, đánh giá bão Yinxing là cơn bão mạnh với dự báo mạnh cấp 15 và giật trên cấp 17.

May mắn thời điểm mạnh nhất khi bão ngoài Biển Đông và sau đó có khả năng suy yếu. Khi vào đến gần bờ, bão có thể giảm nhiều cấp. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan.

Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn công binh 544, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ cưa dọn cây đổ sau bão Yagi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hiện còn nhiều dự báo khác nhau về đường đi, cường độ của bão số 7, nhưng các dự báo đều nhận định bão sẽ đổ bộ vào miền Trung. Trong khi khu vực này vừa chịu ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai, người dân có tâm lý mệt mỏi, sẽ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo.

Chỉ đạo ứng phó với bão số 7, Thứ trưởng lưu ý, các hồ chứa ở miền Trung đã đầy nước, rất nhiều hồ đang xả tràn, nên có nguy cơ cao mất an toàn.

Bên cạnh đó, trong 10 ngày qua, khu vực miền núi các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã "ngậm" đủ nước nên chỉ cần một tác động nhỏ nữa là dẫn tới nguy cơ sạt trượt ở miền núi.

Do đó, các địa phương cần tập trung đảm bảo an toàn trên đất liền; trên biển thực hiện kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản.

Hướng di chuyển của bão Yinxing (Ảnh: Hệ thống giám sát Thiên tai Việt Nam).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương thực hiện tốt công điện chỉ đạo ứng phó bão số 7 của Chính phủ.

Trong đó, tập trung chỉ đạo người dân khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, không chủ quan trong ứng phó với bão số 7.

Hiện bão số 7 chưa vào, chúng ta còn thời gian nên các địa phương cần tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 6, dọn vệ sinh môi trường, khắc phục các sạt trượt trong đợt thiên tai vừa qua.

Rà soát, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hệ thống đê điều, lưu ý tính toán, vận hành hồ chứa đảm bảo cắt lũ, không để lũ chồng lũ nhưng phải tính toán kỹ để đảm bảo giữ nước phục vụ cho mùa hè tới.

Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng 4 tại chỗ; duy trì thông tin, phối hợp tốt trong các tình huống khẩn cấp, khác nhau.

"Khoảng ngày 10 đến 11/11, bão số 7 sẽ tác động trực tiếp vào vùng biển nước ta. Hy vọng đến ngày 13/11, gặp không khí lạnh bão sẽ giảm cấp", ông Hiệp nói.