Phóng viên Dân trí đoạt giải Nhì Giải báo chí Búa liềm vàng Nghệ An

Sáng 12/1, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022 tổ chức lễ trao giải và phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023.

PV Hoàng Lam, Báo điện tử Dân trí giành giải Nhì Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2022 với tác phẩm "Chuyện chủ tịch xã "xin đất" người dân" (Ảnh: H.H).

Dự lễ trao giải có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cho biết, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng đã nhận được 98 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Nhìn chung, các tác phẩm phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2022.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao giải Nhất cho các tác giả/nhóm tác giả (Ảnh: H.H).

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ, đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ động viên phong trào; đồng thời phản ánh những vấn đề tồn tại bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Giám khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đã thống nhất chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh, trao giải trong buổi lễ hôm nay.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An trao giải Nhì cho các tác giả/nhóm tác giả (Ảnh: H.H).

"Đây chính là sự ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng đam mê với nghề báo của các tác giả, nhóm tác giả, đã nỗ lực hết mình để có được những tác phẩm xuất sắc về một mảng đề tài được xem là rộng, khô và khó, nhưng cũng rất phong phú và sinh động như đề tài xây dựng Đảng…", ông Trần Minh Ngọc nhấn mạnh.

Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích cho 5 loại hình báo chí. Tác phẩm "Chuyện ông chủ tịch xã "xin đất" người dân" của phóng viên Hoàng Lam, Báo điện tử Dân trí được trao giải Nhì tại cuộc thi này.

Trao giải Ba cho các tác giả/nhóm tác giả (Ảnh: H.H).

Ban chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Nghệ An khen thưởng 4 tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022; trao giải cho tác giả cao tuổi có tác phẩm xuất sắc là ông Trần Văn Hiền (74 tuổi), cộng tác viên Tạp chí Người làm báo và vinh danh nhân vật tiêu biểu là ông Lê Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) - nhân vật trong tác phẩm truyền hình "Bí thư vì dân".

Ban tổ chức cũng khen thưởng 4 tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng.