Phong Trung tướng cho Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Dân trí Chủ tịch nước đã quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - chủ trì Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cá nhân ông Đức; đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng, với trọng trách của mình, Trung tướng Nguyễn Minh Đức luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn "đạo" của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Đức hứa tiếp thu nghiêm túc lời căn dặn, huấn thị của Bộ trưởng Tô Lâm; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; luôn đoàn kết cùng với cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

