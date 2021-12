Phó trưởng công an phường ở Hải Phòng tử vong trong tư thế treo cổ

Dân trí Người thân bàng hoàng phát hiện ông N.T.D. (SN 1976, ở phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) tử vong trong tư thể treo cổ. Ông D. là Phó trưởng công an một phường ở quận Kiến An.

Nguồn tin từ quận Kiến An, TP Hải Phòng trưa nay (17/12) xác nhận vụ việc trên; đồng thời cho biết, cơ quan chức năng quận đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước đó vào khoảng 17h30 ngày 16/12, người thân bàng hoàng phát hiện ông N.T.D. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở phường Ngọc Sơn. Vụ việc được cấp báo đến lực lượng chức năng phường Ngọc Sơn. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Ngọc Sơn và quận Kiến An đã tới hiện trường, xác định ông D. đã tử vong và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông N.T.D. đang là Phó Trưởng Công an phường Lãm Hà (quận Kiến An, TP Hải Phòng), cấp bậc Trung tá. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. An Nhiên