Phó Thủ tướng: Bão Rai cường độ rất mạnh, không được chủ quan!

Dân trí Dự kiến bão Rai sẽ vào Biển Đông trong chiều và đêm nay, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Phó Thủ tướng lưu ý, đây là cơn bão được dự báo rất mạnh, cuối mùa, không được chủ quan.

Chiều nay (17/12), Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với cơn bão rất mạnh, có tên quốc tế Rai sắp vào Biển Đông. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó cơn bão mạnh cuối năm. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các địa phương đã sẵn sàng ứng phó với bão Rai

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT cho biết, đây là cơn bão muộn, diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm và lại có hướng di chuyển lên phía Bắc là hết sức bất thường, rất hiếm gặp. Cơn bão này còn chịu tương tác của khối không khí lạnh từ phía Bắc, nên diễn biến lại càng phức tạp, khó lường, không loại trừ đi gần bờ hoặc đổ bộ vào đất liền.

Về công tác ứng phó, ông Hoài cho biết, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã có các văn bản chỉ đạo và huy động gần 7.000 cán bộ, chiến sĩ, 465 phương tiện các loại để sẵn sàng ứng phó bão. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các quốc gia trong khu vực đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam vào tránh trú;...

"Hiện nay các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân trên các đảo; việc dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết đã được đảm bảo; cấm đi lại giữa đất liền và các đảo từ chiều tối 17/12. Các địa phương đã có lệnh cấm biển: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Các tỉnh còn lại dự kiến cấm trong ngày hôm nay", ông Hoài nói.

Ông Hoài lưu ý thêm, cơn bão muộn bất thường vào cuối năm với diễn biến phức tạp và khó lường phụ thuộc nhiều vào các hình thái thời tiết xảy ra. Vì vậy, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã chủ động triển khai xây dựng 3 phương án ứng phó với các kịch bản diễn biến của cơn bão.

Theo ông Hoài, vào thời điểm cuối năm, thường là mùa an toàn cho việc đánh bắt cá, nên ngư dân nhiều khi vẫn sẵn sàng ra khơi mặc dù có cảnh báo trước, Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT đã tăng cường chỉ đạo ứng phó trên biển và chỉ đạo quyết liệt tới các địa phương.

"Các phương án tính toán kiểm đếm đến từng tàu thuyền đánh bắt hải sản đến tàu hàng, khu neo đậu. Các phương án điều hành hồ chứa trước tình huống các hồ chứa đã tích đủ nước cũng được điều hành và chỉ đạo quyết liệt, mọi phương án kịch bản đều đã được Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT chuẩn bị sẵn sàng để tránh tình trạng xả lũ bị động, dẫn để ngập lụt khu vực hạ du", ông Hoài nói.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cơn bão Rai khi vào Biển Đông được dự báo có cường độ rất mạnh, do đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đặc biệt lưu ý tới việc an toàn của các tàu thuyền hoạt động trên biển. Ông đề nghị, các địa phương cần kêu gọi các tàu vào nơi tránh trú an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi được dự báo là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của trực tiếp của bão Rai. Chính vì vậy, tỉnh này đã chủ động lên phương án ứng phó từ sớm; tất cả tàu thuyền do tỉnh quản lý đã nắm được thông tin về cơn bão này và đã vào nơi tránh trú an toàn, còn số ít cũng đang trên đường vào nơi tránh trú.

"Huyện đảo Lý Sơn được dự báo bão Rai sẽ đổ bộ vào, chính vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo huyện chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm. Tất cả tàu thuyền do huyện đảo Lý Sơn quản lý đã vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, các lồng bè nuôi trồng thủy sản của huyện đảo này cũng đã được có phương án bảo vệ an toàn. Huyện đảo Lý Sơn cũng đã có phương án di dời khoảng 250 hộ dân đến khu vực an toàn, công việc này sẽ hoàn thành trong chiều nay hoặc chậm nhất là trước 12h ngày 18/12", ông Hiền nói.

Ông Hiền cho biết thêm, sau cuộc họp này sẽ trực tiếp cùng với các địa phương rà soát lại lần cuối các phương án ứng phó với bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất trong trường hợp bão đổ bộ.

Tiếp theo, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương cũng đã lên phương án ứng phó với bão Rai từ sớm. Tuy nhiên, theo ông Thanh, cuối năm 2021, tỉnh này đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt mưa lũ và hiện tại vẫn đang khắc phục. Do đó, nếu bão Rai đổ bộ vào Bình Định thì địa phương sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

"Theo kế hoạch, 17h chiều nay, chúng tôi sẽ cấm biển. Hiện tại tất cả các tàu thuyền đã nắm được thông tin về cơn bão và đã vào nơi tránh trú an toàn", ông Thanh nói.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đầu giờ chiều nay, bão Rai có vị trí ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), cường độ mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h. Như vậy, chiều nay, bão Rai sẽ vượt qua phía Bắc đảo Palawan, đi vào khu vực Giữa Biển Đông, trở thành bão số 9 năm 2021. Sau khi vào Biển Đông, cường độ bão giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 17, đây vẫn là cấp bão rất mạnh.

Bão trái mùa dễ gây tâm lý chủ quan

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, đây là cơn bão muộn, trái mùa, nên dễ gây tâm lý chủ quan cho lãnh đạo và người dân.

Theo Phó Thủ tướng, bão Rai khi vào Biển Đông được dự báo rất mạnh, ở cường độ 12, giật cấp 15. Bão đổ bộ vào thời điểm mùa Đông nên hướng di chuyển khó dự báo, do đó, các địa phương ven biển phải chuẩn bị tinh thần có thể bão sẽ đổ bộ vào tỉnh mình.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Rai. (Ảnh: NCHMF).

Nhắc lại công tác điều hành, chỉ đạo ứng phó với thiên tai vừa qua, Phó Thủ tướng lưu ý, các đơn vị, địa phương còn tâm lý chủ quan nên vẫn để xảy ra tình trạng người chết.

"Người chết trong đợt mưa lũ vừa qua phần lớn là do chết đuối. Điều này cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, lãnh đạo địa phương còn chủ quan; nếu rà soát kỹ thì sẽ không để xảy ra thiệt hại về người như vậy", Phó Thủ tướng lưu ý.

Từ thực trạng đó, Phó Thủ tướng mong muốn, các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần quyết tâm để giữ cho được thành quả về công tác PCTT năm 2021. Bởi, năm 2021, số người chết do thiên tai đến thời điểm này giảm hơn 200 người so với năm 2020, thiệt hại về kinh tế cũng giảm hơn 40.000 tỷ đồng so với năm 2020.

Trở lại công tác ứng phó với cơn bão Rai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để kêu gọi bằng được tàu thuyền trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Đối với tuyến đất liền, các đơn vị và địa phương cần có phương án di dời dân đến nơi an toàn đề phòng bão đổ bộ; có kế hoạch đảm bảo an toàn hồ đập, kể cả hồ chứa thủy lợi và thủy điện;...

