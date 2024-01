Phố đêm Chợ Lớn tại TPHCM còn nhiều điểm cần làm rõ

Đầu năm 2023, UBND quận 6 đã trình đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6. Sau gần một năm, các sở, ngành liên quan đã có góp ý cho bản đề án này và phân tích những điểm cần làm rõ khi thí điểm Phố đêm Chợ Lớn trên địa bàn quận 6.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, quận 6 cần bổ sung, làm rõ các vấn đề để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đề án cần nêu cơ sở pháp lý để thực hiện Phố đêm Chợ Lớn trên đường Tháp Mười (quận 6).

Trong trường hợp chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, sở đề nghị UBND quận 6 nghiên cứu thực hiện trên các tuyến đường nội bộ, đường giao thông của khu vực và hạn chế thực hiện kinh doanh ẩm thực, hoạt động phụ trợ trên các trục đường liên quận nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông.

Phố đêm Chợ Lớn dựa trên nền tảng Chợ Bình Tây và các tuyến đường xung quanh tại quận 6 (Ảnh: Quang Ninh)

Ngoài ra, đề án cũng chưa đề cập thời gian tổ chức phố đêm cụ thể các ngày trong tuần, chưa tổ chức đánh giá giao thông. Sở GTVT TPHCM cũng góp ý, dự thảo đề án cần nghiên cứu, đề xuất, tính toán khả năng đáp ứng của bãi xe khi thực hiện Phố đêm Chợ Lớn.

Sở GTVT TPHCM đề nghị UBND quận 6 phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ hoàn thiện dự thảo bản đề án này.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, đề án Phố đêm Chợ Lớn cần đánh giá sâu sát hơn về ảnh hưởng của kinh tế đêm. Đồng thời, quận cần lưu ý cảnh quan cây xanh, tạo không gian xanh cho khu vực, lưu ý tính kết nối với sản phẩm du lịch của các quận liền kề để hình thành chuỗi.

Ngành du lịch cũng lưu ý quận 6 về việc thiết kế cổng chào mang tính đặc trưng, khâu đóng gói cần có bộ nhận diện và công tác truyền thông phải tạo tính quảng bá cho phố đêm.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhìn nhận, đề án Phố đêm Chợ Lớn dựa trên nền tảng Chợ Bình Tây và các tuyến đường xung quanh sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế ban đêm của quận trong tương lai.

Viện Nghiên cứu phát triển thành phố phân tích, các khu chức năng phát triển chủ yếu dựa trên mô hình xe đẩy, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, các khu chức năng cũng có khả năng tạo sự xung đột với các hộ gia đình dọc tuyến đường nên cần có phương án, giải pháp giám sát, kiểm tra, xử lý hiệu quả.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM góp ý phương án kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh tại Chợ Bình Tây (Ảnh: Hoàng Giám).

Quận 6 cũng có thể nghiên cứu phương án kéo dài thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh ban ngày tại khu vực, đặc biệt là Chợ Bình Tây đối với một số ngành phù hợp. Đề án cũng cần bổ sung thời gian hoạt động, bố trí thời gian phù hợp đối với khu sân khấu, khu vực tạo tiếng ồn lớn.

Việc thí điểm Phố đêm Chợ Lớn tại quận 6 cũng nhận được sự góp ý từ các cơ quan khác liên quan tới vấn đề quản lý người nước ngoài tới khu vực, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và việc đầu tư, bố trí vốn.

Qua các ý kiến góp ý, Sở Công Thương TPHCM đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương triển khai đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6.

Trong quá trình thực hiện, UBND quận 6 cần dựa trên góp ý của các đơn vị để rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục trong đề án đúng quy định.

UBND quận 6 phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong suốt quá trình triển khai phố đêm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Quận 6 không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh không đảm bảo các quy định.