Phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ

Ngày 2/5, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông mặc thường phục cùng 2 người đàn ông mặc quần áo giống công an đi trên xe ô tô biển trắng dừng trước một quán cắt tóc tại phường Đề Thám (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Tại đây, một người mặc quần áo giống công an lôi kéo nam thanh niên trẻ (mặc áo vàng) ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc giằng co, một người đàn ông mặc áo trắng từ xe bước xuống tát thẳng mặt nam thanh niên mặc áo vàng và một cô gái, sau đó người đàn ông mặc áo trắng tiếp tục đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã.

Khi những người ở quán cắt tóc vào nhà, người đàn ông áo trắng tiếp tục đi theo và tát mạnh cô gái. Mặc dù những người có mặt đều nói "nhà có camera" nhưng người đàn ông áo trắng vẫn hung hăng lao vào.

Cô gái mặc quần áo nâu bị người đàn ông mặc áo trắng hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Theo người đăng tải clip, họ không biết những người trên xe ô tô là cán bộ thuộc đơn vị nào bởi khi định đưa nam thanh niên ở quán cắt tóc đi, những người trên không đọc lệnh bắt giữ hay giới thiệu chức vụ.

Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, người đàn ông hành hung cô gái và 2 người mặc quần áo giống công an mới chịu rời đi.

Tối 2/5 trao đổi với PV Dân trí về sự việc trên, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc - nơi xảy ra sự việc) cho biết, vào tối 28/4, anh có mời một số bạn bè đến cửa hàng để ăn cơm. Đến hơn 22h cùng ngày, có một người đàn ông gọi đến cho T.M.K. (cô gái bị đánh trong clip) bảo đến phòng khám để bác sỹ thăm khám.

Lúc này, bạn trai đi cùng K. là P.Đ.N. thấy bất thường nên đã cầm điện thoại nói chuyện. Trong khi nói chuyện, giữa N. và người đàn ông đầu dây bên kia xảy ra cãi vã. Sau đó, người đàn ông (được cho là bác sĩ) hỏi N. đang ở đâu thì anh này đọc địa chỉ.

Ít phút sau, có 1 người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade đến và sau đó là 3 người đi ô tô đến.

Người đàn ông áo trắng tát cô gái (Ảnh cắt từ clip).

Anh K. chủ tiệm tóc cho biết, những người đi ô tô đến định bắt anh P.Đ.N. nhưng không đưa ra được giấy tờ, lệnh bắt hay lý do vì sao bắt người.

Liên quan tới sự việc này, tối ngày 2/5, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Hoàng Đình Dũng - Trưởng Công an phường Đề Thám, TP Cao Bằng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/4 và đã được giải quyết xong.

Theo Trung tá Dũng, người có hành vi hành hung cô gái mặc áo màu nâu và nam thanh niên mặc áo vàng như trong clip đăng tải lên mạng xã hội là một vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng.

Cũng theo vị trưởng công an phường Đề Thám, vụ việc xô xát nói trên do mâu thuẫn, "không to tát gì đâu, hiểu lầm thôi, có đụng tay một tí".

Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã mời các bên đến làm việc. Ngoài ra, phía người hành hung đã hứa bồi thường cho 2 người bị đánh và cả 2 bên đã hòa giải.