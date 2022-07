Phó Chủ tịch Buôn Ma Thuột nói về cây xanh bật gốc trên con đường tuyệt đẹp

Sáng 22/7, trao đổi PV Dân trí, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quá trình thi công, xác định rõ nguyên nhân đến vụ việc cây me tây bật gốc ngay tại dự án cải tạo đường Phan Đình Giót.

Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang mặt đường khi đang thi công vỉa hè.

Cũng theo ông Nhật, thành phố sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. "Bước đầu xác định nguyên nhân chính do thi công cắt rễ cây chưa phù hợp, chưa có biện pháp gia cố, trụ đỡ cho thân cây. Do đó, khi gặp mưa to kèm nền đất yếu đã bật gốc, gãy đổ", Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột nói rõ.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột - xác nhận quá trình thi công lát đá vỉa hè, công nhân của đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn đã cắt các rễ lớn của cây dẫn đến khi mưa gió, cây đã đổ vào sáng nay (22/7).

Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm trong vụ cây bật gốc.

"Phòng Quản lý đô thị đang phối hợp cùng chủ đầu tư là Ban quản lý dự án TP Buôn Ma Thuột khắc phục, xử lý. Việc cây cổ thụ đổ ngã không thể nói là do cây già hay mục ruỗng được. Những cây me tây trên tuyến đường Phan Đình Giót tạo nên tuyến đường rất đẹp và tương lai có thể trở thành phố đi bộ", ông Dũng thông tin.

Trái lại, ông Lưu Quốc Bảo - Giám đốc Ban quản lý Dự án TP Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư dự án - lại cho rằng nguyên nhân cây đổ không phải do công nhân thi công mà do cây me tây có rễ chùm, rễ nổi và do rễ không còn bám được nữa nên mưa gió gây bật gốc.

Cây cổ thụ bật trơ gốc và đang được xử lý.

Sau sự việc, nhiều người dân địa phường bày tỏ sự bức xúc lẫn tiếc nuối khi gốc cây với hình dáng rất đẹp bị gãy đổ do việc thi công ẩu.

Dự án cải tạo đường Phan Đình Giót dài tại TP Buôn Ma Thuột đang được triển khai. Dự án do Ban Quản lý dự án TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư và Công ty Xây dựng Nam Sơn làm đơn vị thi công.

Sau khi cải tạo đường, TP Buôn Ma Thuột sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và các ngành liên quan đề xuất con đường trở thành phố đi bộ.

Nguyên nhân ban đầu được cho rằng do đơn vị thi công đã cắt phần rễ mà không có biện pháp gia cố khiến cây đổ sau mưa gió.

Được biết, tuyến đường Phan Đình Giót dài trên 200m được mệnh danh là "con đường du lịch" của TP Buôn Ma Thuột, thường xuyên thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Con đường gây ấn tượng với những bức bích họa về Trường ca Đam San và Buôn Ma Thuột xưa đầy ấn tượng nằm kề bên hai hàng cây me tây xanh, phủ bóng mát tuyệt đẹp.