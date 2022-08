Phát hiện 2 bố con tử vong dưới giếng nước

Chiều 17/8, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ 2 cha con tử vong dưới giếng nước.

Nguồn tin cho biết, vào khoảng 9h sáng 17/8, anh Vi Văn S. (24 tuổi, trú tại xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp) đăng lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái "Xin lỗi và vĩnh biệt mọi người".

Đến trưa cùng ngày, mẹ ruột anh S. về nhà không thấy 2 cha con nên đã hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện cả hai dưới giếng nước của gia đình.

"Người thân phát hiện hai cha con anh S. chết dưới giếng nước gia đình. Sau đó chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc nhưng không thấy dấu hiệu gì khả nghi nên đã bàn giao các nạn nhân cho gia đình", lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp nói.

Được biết, vợ chồng anh S. mới kết hôn được vài năm, có với nhau một cậu con trai 2 tuổi. Vài tháng trước, vợ anh S. ra Bắc Ninh làm thuê, còn chồng ở nhà làm công nhân mỏ đá và chăm con.