Pháo tự chế phát nổ, một học sinh tử vong

Tối 20/1, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm một học sinh tử vong. Nạn nhân là Đ.M.A. (17 tuổi, trú tại xóm Khê Hiệp, xã Tịnh Khê).

Khoảng 14h45 cùng ngày, người dân xã Tịnh Khê nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em A.. Qua kiểm tra, người dân phát hiện A. nằm bất động phía sau nhà, trên người có nhiều vết thương. Đồ vật gần nơi A. nằm đều vỡ nát, mái tôn bị hất tung. A. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

"Bước đầu cơ quan chức năng xác định A. mua hóa chất về chế tạo pháo. Do bất cẩn nên pháo tự chế phát nổ làm em tử vong", ông Danh thông tin.

Hiện trường vụ nổ pháo tự chế làm A. tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ nổ pháo tự chế làm chết người, thiệt hại về tài sản. Các học sinh dễ dàng tìm được video hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng xã hội. Sau đó các em đặt mua hóa chất rồi lén lút chế tạo pháo nổ.

Tại Quảng Ngãi, lực lượng công an đang tăng cường tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về việc giáo dục con em không tàng trữ, chế tạo pháo. Nhiều phụ huynh đã phát hiện và giao nộp một số lượng lớn hóa chất chế tạo pháo, pháo thành phẩm.

Nổi bật là 2 phụ huynh tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Phát hiện con chế tạo pháo, các phụ huynh này đã trình báo công an. Qua đó, công an thu giữ 8 quả pháo thành phẩm, 60 vỏ quả pháo, hơn 100 dây cháy chậm, 7 hộp nhựa chứa hóa chất chế tạo pháo.