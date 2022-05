Phá thế độc đạo "con đường thủy sản" từ Bạc Liêu đi các tỉnh

Ông Võ Văn Thái - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu - cho biết, tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào có tổng chiều dài gần 25km, điểm đầu tại phường 1 (thị xã Giá Rai) và điểm cuối tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), mặt đường rộng 7m, tải trọng 10 tấn, có 8 cầu.

Dự án được khởi công từ quý III/2018, với số vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và ngân sách. Công trình được xây dựng mới hoàn toàn, đi qua vùng đầm lầy và ao tôm. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu, với điểm nhấn là kết nối, rút ngắn thời gian từ cảng cá Gành Hào lớn nhất tỉnh này ra quốc lộ 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu và các địa phương cắt băng khánh thành tuyến đường hơn 900 tỷ đồng (Ảnh: HH).

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho biết, trước đây chỉ có tuyến đường Giá Rai - Gành Hào (ĐT.980) là tuyến đường huyết mạch độc đạo để vận chuyển hàng hóa, thủy hải sản từ cảng cá Gành Hào lên Bạc Liêu, đi TPHCM và các tỉnh. Do đó, việc xây dựng thêm tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào (ĐT.981) là niềm mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân tỉnh nhà nói chung, đặc biệt là nhân dân huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai nói riêng.

Tuyến đường khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn, phá thế độc đạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần quan trọng cho công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh - quốc phòng và an toàn giao thông không chỉ của khu vực mà còn của cả tỉnh Bạc Liêu.

Một đoạn tuyến đường qua địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Ảnh: HH).

"Công trình này là tài sản chung rất quan trọng của Nhà nước và nhân dân. Tôi đề nghị các ngành, các cấp, địa phương bảo vệ, khai thác, bảo trì bảo dưỡng công trình, tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng ý thức tự giác bảo vệ, tuyệt đối không xâm hại công trình, tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và an toàn giao thông", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.