Phá cabin ô tô giải cứu tài xế mắc kẹt

Sáng 6/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 15h ngày 5/11, trên quốc lộ 6 địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải BKS 88H-003.xx do anh Nguyễn Văn Lý (SN 1983, quê Vĩnh Phúc) điều khiển và ô tô tải BKS 51C-956.xx do anh Phùng Đình Dự (SN 1988, ở Hà Nội) điều khiển.

Cảnh sát giải cứu anh Dự khỏi cabin ô tô vỡ nát (Ảnh: Cao Thiên).

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Phùng Đình Dự bị mắc kẹt trong cabin ô tô tải.

Nhận thông tin, Công an huyện Mai Sơn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH xuất một xe PCCC cùng 8 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu anh Dự.

Theo cảnh sát, sau thời gian nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu nạn đã đưa được anh Dự ra khỏi cabin, phối hợp với lực lượng y tế và Công an xã Cò Nòi sơ cứu, di chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn.

Qua chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị gãy hở xương cẳng chân trái, chảy nhiều máu.

Do người thân của anh Dự ở xa, tại thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có anh Dự, nên chỉ huy Đội PCCC&CNCH đã chủ động làm thủ tục nhập viện và bố trí 2 chiến sĩ túc trực chăm sóc anh Dự.