Ô tô con vỡ toác sau va chạm với xe ben trên quốc lộ 1A

Ngày 31/8, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện.

Vào lúc 11h30 cùng ngày, ông Ngô Quang Minh (53 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển ô tô con mang biển số 43A-438.17 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cao Tiến).

Khi đến tại Km 858+100, ô tô của ông Minh xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 75C-104.92 do anh Nguyễn Trở (35 tuổi, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đi cùng chiều bên trái.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con hư hỏng nặng, phần đầu và đuôi xe vỡ nát, biến dạng, thiệt hại nặng về tài sản. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Phần đầu ô tô con biến dạng hoàn toàn (Ảnh: Cao Tiến).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an huyện Phú Lộc khám nghiệm hiện trường; điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Qua kiểm tra, cả 2 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.