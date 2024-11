Nước đang rút tại nhiều tỉnh, thành miền Trung sau đợt mưa trắng trời

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4 đến chiều 5/11 nhiều nơi trên địa bàn có mưa rào và dông, tổng lượng mưa phổ biến 10-40mm.

Riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam, tây nam mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến rất to (Ảnh: Thanh Tùng).

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét ở vùng núi, sạt lở trên sườn dốc, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tại Nghệ An, thời tiết chuyển lạnh khiến mưa nhỏ ở nhiều nơi. Hình thái thời tiết này kéo dài cả ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến di chuyển của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiệt độ trên địa bàn có xu hướng giảm dần khi về chiều. Thời điểm này, nhiệt độ ghi nhận tại thành phố Vinh khoảng 21 độ C. Dự báo tối nay, nền nhiệt xuống thấp nhấp có thể ở mức 18-19 độ C, trời chuyển lạnh.

Tại tỉnh Quảng Bình, đến chiều 5/11, mưa đã giảm, tuy nhiên nhiều tuyến đường, ngầm tràn đang ngập sâu, tập trung tại huyện Tuyên Hóa. Tại các điểm bị ngập sâu, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, lập rào chắn ngăn người và phương tiện qua lại.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập sâu (Ảnh: Tiến Thành).

Do sạt lở bờ sông, nguy cơ sạt lở núi, UBND huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo xã Đức Hóa, Thuận Hóa di dời hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đến khu vực an toàn.

Huyện Tuyên Hóa cũng đề nghị các xã vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt chủ động các phương án ứng phó, khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.

Tại Đà Nẵng, tính từ 7h ngày 4/11 đến sáng 5/11, lượng mưa phổ biến 50-200mm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập sâu, có nơi nước cao 50-70cm, ô tô, xe máy không thể lưu thông.

Đến khoảng 10h cùng ngày (5/11), nước bắt đầu rút ở nhiều khu vực trong đó có "điểm nóng" ngập lụt đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu). Hiện tại thời tiết Đà Nẵng đã ngớt mưa.

Khu vực đường Mẹ Suốt, nước đã rút nhưng lực lượng chức năng vẫn giăng dây cảnh báo nguy hiểm, đề phòng nước dâng cao trở lại (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, các tuyến đường có mức ngập sâu phổ biến 20-40cm, nhiều nơi sâu hơn (50-90cm), riêng khu vực kiệt 161 đường Mẹ Suốt sâu hơn 1m.

Qua thống kê chưa đầy đủ, các lực lượng, địa phương đã sơ tán 835 người ra khỏi các khu vực thấp trũng, ngập nước.

Theo dự báo, trong chiều 5/11 đến trưa 7/11, tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tại Quảng Nam, từ trưa đến chiều 5/11, trời giảm mưa, chỉ còn mưa nhỏ rải rác, một số địa phương có mưa to cục bộ. Mưa không dồn dập như sáng cùng ngày.

Tại trung tâm thành phố Tam Kỳ mưa cũng giảm, các tuyến đường chính như Hùng Vương, Phan Châu Trinh… nước đã rút.

Trên đường phố Tam Kỳ nước rút gần hết (Ảnh: Ba Thanh).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 11h ngày 4/11 đến 11h ngày 5/11) địa bàn tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) lượng mưa đo được hơn 133mm; cầu Hương An (huyện Quế Sơn) hơn 119mm; xã Điện Hồng (huyện Đại Lộc) 156mm; thành phố Hội An hơn 121mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước…

Tàu cá neo đậu tại khu vực cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) từ sáng đến 14h ngày 5/11, thời tiết nắng nhẹ và không mưa, các hoạt động khai thác thủy sản khu vực biển gần bờ diễn ra bình thường.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, từ sáng 6/11 đến sáng 7/11, khu vực tỉnh này có nơi mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi lên đến 150mm.