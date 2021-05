Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 về thăm nhà, nhiều khu vực bị phong tỏa

Dân trí Một nữ sinh học tại TPHCM vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Khoảng 2 tuần trước, nữ sinh từng về thăm nhà. Việc này khiến nhiều khu vực ở Bình Dương bị phong tỏa, 8 người phải đi cách ly.

Một khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19.

Chiều 30/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã khoanh vùng, phong tỏa nhiều nơi tại khu phố Bình Quới (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) vì có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TPHCM. Ngày 15/5, nữ sinh về thăm nhà tại phường Bình Chuẩn, ngày 23/5 quay lại TPHCM và được lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Thạnh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nữ sinh này đang được cách ly tại Củ Chi, TPHCM.

Liên quan đến ca dương tính này, lực lượng chức năng Bình Dương bước đầu xác định được 8 F1, đã đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, hàng chục người là F2, F3 được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Đến nay, Bình Dương có 3 khu vực bị phong tỏa tại TP Dĩ An và TP Thuận An. Các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều ngụ và làm việc tại TPHCM. Có một trường hợp là người đàn ông Trung Quốc (BN2585) được ghi nhận là ca bệnh của tỉnh do mới tái dương tính với SARS-CoV-2.

Trung Kiên