Nữ nhân viên bệnh viện nghi nhảy sông tự tử

Chiều 26/5, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, vào khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã này nhận được tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ xuống sông Hiếu nghi tự vẫn.

Thông tin ban đầu cho biết, người phụ nữ này trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa và được cho là làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người phụ nữ nghi tự tử.

"Tôi đi công tác xa, có nghe anh em báo lại là nhân viên của bệnh viện, song vẫn chưa rõ nguyên nhân như thế nào", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Tây Bắc nói với Dân trí.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm.

Rất đông người dân, nhân viên Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An xuống khu vực chân cầu Hiếu 2 dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy sông.

Do mực nước sông Hiếu đang dâng cao, đục ngầu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.