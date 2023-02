Nữ công chứng viên bị hành hung gửi đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Ngày 28/2, trao đổi với PV Dân trí,Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long đang thụ lý, làm rõ vụ nữ công chứng viên N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bị hành hung.

Sau khi xảy ra sự việc, bà N.T.T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Tuy nhiên trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, ông chưa nhận được lá đơn này.

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã mời ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) - người có hành vi nhổ nước bọt, đá vào mặt nữ công chứng viên ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lên làm việc.

Theo vị đại diện, nạn nhân trong vụ việc là bà N.T.T. (42 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Người đàn ông có hành vi hành hung nữ công chứng viên (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung đơn trình báo của bà T. cho thấy, vào khoảng 9h30 ngày 23/2, tại Văn phòng Công chứng N.T.T., bà T. đã bị ông V.T.D. nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào mặt, khiến nữ công chứng viên phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

"Sau khi nhận được đơn thư tố giác của bà N.T.T., Công an TP Hạ Long đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, điều tra, làm rõ. Qua giám định, bà T. có mức độ thương tích là 1% (một phần trăm). Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc", đại diện Công an TP Hạ Long nói.

Cũng theo vị này, ông V.T.D. là cổ đông lớn nhất của Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), với hơn 60% cổ phần.