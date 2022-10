Nữ cảnh sát đặc nhiệm đu dây giữa trời, dùng yết hầu bẻ cong thanh sắt

(Dân trí) - Đến từ nhiều vùng quê khác nhau, những cô gái đều có chung một chí hướng là trở thành những cảnh sát đặc nhiệm thực thụ. Chỉ sau 4-5 tháng huấn luyện, các "bông hồng thép" đã vượt qua mọi bài tập.

Những cô gái cảnh sát đặc nhiệm của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng quân trên địa bàn TPHCM và Đà Nẵng đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Họ là những nữ chiến sĩ đặc nhiệm được đào tạo bài bản, trải qua rất nhiều khó khăn trong các bài tập huấn luyện Cảnh sát cơ động để sau này đối mặt với những nhiệm vụ vất vả và nguy hiểm nhất.

Những cô gái đó tuổi đời còn rất trẻ nhưng có chung một ý chí, một ước mơ và hết mình với công việc mà bản thân đã lựa chọn - người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, số 3 là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, cơ động chiến đấu nhanh, giáp mặt với mọi nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, được tổ chức chặt chẽ theo chế độ vũ trang chiến đấu tập trung; có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu nắm vững tình hình âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, phá hoại vũ trang tại các địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm khác...

Đứng trong hàng ngũ của Cảnh sát đặc nhiệm, cũng giống như nam giới, các cô gái phải trải qua khóa huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành với vô vàn khó khăn, thử thách.

Các nữ cảnh sát đặc nhiệm phải tập luyện thành thạo nhiều nội dung chiến thuật như võ thuật, xuống dây nhà cao tầng, bắn súng...

Thậm chí các nữ cảnh sát đặc nhiệm còn phải trải qua cả những bài tập khí công công phá độ khó cao như uốn cong thân mình đặt bê tông lên bụng, công phá gạch ngói bằng bàn tay, uốn cong cây thương sắt nhọn bằng yết hầu...

Trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt, da thịt bị trầy xước hay không may bị chấn thương trong lúc tập là chuyện thường xuyên xảy ra với các nữ cảnh sát đặc nhiệm.

Tuy nhiên, sau những giờ tập căng thẳng là những nụ cười tỏa nắng của các nữ cảnh sát đặc nhiệm.

Luôn hết lòng vì công việc, kể cả hi sinh tuổi trẻ của mình, các nữ cảnh sát đặc nhiệm đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó. Bản thân các nữ cảnh sát đặc nhiệm luôn tâm niệm rằng "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Vì vậy, từng giây từng phút được là nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, mỗi chị em luôn cố gắng hết mình để xứng đáng là những "bông hoa thép", những bông hoa kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Hằng - Hoài Nam