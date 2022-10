Nỗ lực hoàn thành phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Dương Giang -TTXVN)

Sáng 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại hội kiến, thay mặt Chính phủ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, nhiệt liệt chào mừng Samdech Chủ tịch, người bạn thân thiết của Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính Việt Nam - sự kiện quan trọng trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022" chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-2022).

Thủ tướng Chính phủ cũng chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V của Campuchia tháng 6 vừa qua với thắng lợi lớn của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), thể hiện sự ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia dành cho CPP; chúc mừng những những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia đạt được thời gian qua, dưới sự trị vì của đức vua Sihamoni và hệ thống chính trị do CPP làm nòng cốt với sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen và nhà các Lãnh đạo CPP, trong đó có Samdech Chủ tịch, đặc biệt trong việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa trở lại thành công, nhanh chóng phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan; tin tưởng đó là tiền đề quan trọng để Camphuchia giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội năm 2023 và tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA trong năm 2022; tin tưởng các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh tháng 11 tới sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Campuchia ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang -TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; không chọn bên mà chọn công lý, lẽ phải. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; phối hợp giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp nỗ lực giữ đà và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả của mỗi nước. Tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, cả hạ tầng cứng và thể chế, chính sách, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như: thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch cùng Thượng viện Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia; đồng thời bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng Campuchia thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc giải cứu thành công nhiều công dân bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh của người nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề này; các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nạn nhân là công dân Việt Nam được trở về nước an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có về quốc phòng, an ninh trên cơ sở thành quả rất to lớn và quan trọng đã đạt được; tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải quyết khoảng 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước cần phối hợp, cùng với các quốc gia thành viên khác, nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Nhân dịp này Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam; qua Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn, thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen.