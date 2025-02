Những việc ông Nguyễn Văn Được sẽ làm khi trúng cử Chủ tịch UBND TPHCM

Chiều 20/2, HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác nhân sự là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo tờ trình, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, được giới thiệu để các đại biểu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự (Ảnh: Hữu Khoa).

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Được cho biết, sẽ kế thừa, thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM được trình bày tại kỳ họp thứ I, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Khi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM, trong năm 2025, ông Nguyễn Văn Được sẽ cùng tập thể thường trực UBND TPHCM tập trung rà soát, bổ sung và triển khai các giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Trọng tâm là tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trong năm 2025, chuẩn bị các điều kiện để TPHCM tăng trưởng đạt và vượt trên 10% trong những năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2025 được ông Nguyễn Văn Được đưa ra là giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, huy động vốn đầu tư phát triển dự ước trên 620.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 520.000 tỷ đồng; đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3, khởi công Vành đai 2 - đoạn 4, trình Quốc hội dự án Vành đai 4, khởi công các dự án BOT tuyến đường thuộc cửa ngõ TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được cũng quyết tâm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các đầu việc do Trung ương giao như Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy; Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Trong đó, bộ máy chính quyền TPHCM sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi sắp xếp, xử lý kịp thời các bất cập phát sinh. Người được đề cử làm Chủ tịch UBND TPHCM cũng thể hiện quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực đột phá quan trọng nhất phát triển TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được (bên phải) tại kỳ họp thứ 21, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Hữu Khoa).

Về lâu dài, ông Nguyễn Văn Được sẽ cùng với tập thể thường trực UBND TPHCM tập trung vào các mục tiêu căn cơ, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc, nghĩa tình, đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, cực tăng trưởng, mô hình phát triển tiên phong trong vùng động lực phía Nam. Thành phố cũng khắc phục hạn chế, khó khăn đã được nhận diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các nhóm giải pháp trọng tâm được ông Nguyễn Văn Được nêu rõ là triển khai các chương trình, giải pháp quản lý phát triển gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18; các chương trình, giải pháp về đô thị và phát triển hạ tầng gắn với liên kết vùng; các chương trình, giải pháp về chuyển đổi mô hình kinh tế gắn với các kết quả của Nghị quyết 57.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề cập đến việc phát triển văn hóa xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xã hội, môi trường; các chương trình, giải pháp huy động nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030, dự ước gần 5 triệu tỷ đồng; các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế; hoạt động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.