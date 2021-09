Những "chiến binh" truy vết cứ ở đâu có dịch là... lao tới

Dân trí "Khi phát hiện trường hợp F0, tâm lý chung của nhiều người sẽ tránh xa F0 và những địa điểm có ổ dịch Covid-19; nhưng lực lượng truy vết chúng tôi lại đi hướng ngược lại".

"Đào tận gốc, trốc tận rễ F0"

Ngay khi ghi nhận những ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở An Giang, Công an tỉnh đã thực hiện hàng loạt biện pháp quyết liệt như: Lập hàng trăm chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh; tung hàng ngàn cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh 24/24; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và cương quyết xử phạt hàng ngàn trường hợp vi phạm về phòng chống dịch; thành lập lực lượng truy vết các F0, F1, F2… trong toàn tỉnh.

Tất cả những biện pháp này được xem như là những tấm lá chắn vững chắc, giúp ngăn chặn sự "xâm lược" của dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn toàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Một trong những mảnh ghép vô cùng quan trọng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh đó chính là lực lượng truy vết.

Tiểu đội truy vết lưu động Công an tỉnh đang tập hợp số liệu, thống kê các F0, F1...

Trao đổi với các thành viên Tiểu đội truy vết lưu động của Công an tỉnh An Giang, đang hỗ trợ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, PV Dân trí ghi nhận được nhiều câu chuyện và tâm tư của những "chiến binh truy vết" lưu động.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ phòng Công tác đảng, công tác chính trị, Tiểu đội trưởng Tiểu đội truy vết lưu động cho biết, khi có thông tin phát hiện trường hợp F0 nào đó thì tâm lý chung của nhiều người sẽ tránh xa F0 và những địa điểm có ổ dịch Covid-19.

"Nhưng ngay lúc này lực lượng truy vết chúng tôi lại đi "ngược hướng", mặc cho nguy cơ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào chúng tôi vẫn lao vào tâm dịch với phương châm thần tốc truy vết "đào tận gốc, trốc tận rễ" các ca F0 đưa đi điều trị. Các F1, F2 thì đưa đi cách ly tập trung hay thực hiện cách ly tại nhà, chặn nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn về nhà lấy đồ dùng cá nhân và chỉ đứng ngoài cửa nhìn con.

Hiểm nguy không ngại, nhưng Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ phòng Hậu cần, thành viên Tiểu đội truy vết lưu động lại nhớ đứa con đầu lòng da diết. Vì từ khi con chào đời đến nay hơn 2 tháng, Thượng úy Tùng chưa được về thăm con lần nào.

Thượng úy Tùng, chia sẻ: "Nhiều lúc nhớ con lắm, nhưng chỉ tranh thủ hỏi thăm vợ con qua điện thoại. Tiểu đội tôi di chuyển liên tục, nhiều khi đi ngang nhà mà cũng đâu có dám vô thăm con, vì công việc, với lại sợ không an toàn cho gia đình. Nên tôi cùng anh em càng quyết tâm thực hiện việc truy vết thật nhanh, thật tốt để góp phần sớm đẩy lùi Covid-19. Và anh em chúng tôi sẽ về nhà, thăm con, thăm gia đình khi ngoài cộng đồng không còn ca F0 nào".

Nơi ở là trường học, điểm đến bất cứ nơi nào

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, Tiểu đội truy vết gồm 13 người. Trong gần 2 tháng nay, anh em trong Tiểu đội di chuyển liên tục, truy vết hết ổ dịch ở địa phương này, lại di chuyển đến những ổ dịch mới phát sinh ở các địa phương khác. Nơi ở của anh em là trường học, cơ quan nhà nước…

"Thời gian thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi bất kể ngày, đêm, nắng, mưa trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi có yêu cầu là chúng tôi sẽ nhanh chóng có mặt. Mặc dù công việc có vất vả, nguy hiểm nhưng với tinh thần người chiến sĩ Công an nhân dân, cho dù có phải lao vào vùng hiểm nguy mà bảo vệ an toàn cho người dân, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng" - Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, khi nhận được thông tin, khoảng 10 phút sau là đội sẽ có mặt tại hiện trường, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Lực lượng truy vết F0, F1 quyết tâm "đào tận gốc, trốc tận rễ" F0.

Ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng truy vết, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng phối hợp khác đã thực hiện nhiệm vụ truy vết hàng ngàn ca F0, hàng chục ngàn ca F1, F2 trên địa bàn toàn tỉnh.

"Họ chính là những tấm lá chắn trên tuyến đầu phòng, chống dịch. Thời gian tới, lực lượng này sẽ tiếp tục nhiệm vụ thần tốc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, cắt nhanh các nguồn lây, giúp nhanh chóng làm sạch địa bàn để bảo vệ vững chắc các "vùng xanh", xanh hóa các "vùng vàng" "vùng cam" và thu hẹp "vùng đỏ". Đây là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và có tính quyết định, đẩy nhanh chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 tại An Giang", Đại tá Đinh Văn Nơi nói thêm.

Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang đã quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 Công an tỉnh. Các địa phương cũng đã đồng loạt ra mắt các lực lượng truy vết từ huyện đến cơ sở với hơn 14.700 người bao gồm rất nhiều tầng lớp trong xã hội như: lực lượng thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, y tế, dân phố, dân phòng, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, quần chúng nhân dân… mà Công an là lực lượng giữ vai trò chủ công.

Phạm Giang - Nguyễn Hành