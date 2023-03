Ngày 7/3, Công an TP Hội An (Quảng Nam) thông tin qua công tác quản lý địa bàn, kiểm tra hành chính một căn nhà tại xã Cẩm Hà, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng gồm 10 người gồm 6 nữ và 4 nam đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ".

Một nhóm người tổ chức sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ" trái phép (Ảnh: Công an TP Hội An).

Tại hiện trường, Công an TP Hội An đã tạm giữ một máy tính xách tay, 3 loa vi tính, 10 quyển kinh thánh, 5 sổ ghi chép, 14 cái khăn màu trắng, 15 cái ghế nhựa, một bục để kinh thánh và một giá kim loại để máy tính.

Công an TP Hội An đã mời làm việc với những người có liên quan, yêu cầu chấm dứt hành vi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật ngoài địa điểm được chính quyền địa phương cấp phép.

Theo Công an TP Hội An, "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ" là tôn giáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, tổ chức tôn giáo này chưa được Nhà nước công nhận hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hội An đề nghị người dân cảnh giác, không tham gia các tổ chức tôn giáo chưa được cho phép hoạt động nói chung cũng như "Hội thánh Đức chúa Trời mẹ" nói riêng dưới bất cứ hình thức nào, kịp thời thông báo đến cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng, tổ chức tôn giáo trái phép hoạt động trên địa bàn.