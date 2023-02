Nhiều trẻ tử vong khi rơi vào bể cá Koi, chuyên gia đưa ra cảnh báo

Trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ việc trẻ con bị rơi xuống các hồ cá Koi đuối nước thương tâm. Đơn cử như vụ việc hai cháu bé 4 tuổi tử vong trong bể cá Koi tại Quảng Ninh, hay vụ bé trai té vào hồ cá Koi ở quán cà phê, tử vong khi cùng cha mẹ đi chơi Tết tại Bình Phước.

Từ các vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh, cần quan tâm sát sao tới con nhỏ của mình khi đi tới các khu vực công cộng, đặc biệt những nơi có hồ nước sâu như bể cá, khu vực đang thi công...

Lắp camera cảnh báo, dựng rào chắn xung quanh hồ cá

Trao đổi với PV Dân trí về việc, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến những nơi có bể cá Koi, ông Nguyễn Trung Phương (Chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế hồ nước, bể cá Koi tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trước hết, khi thiết kế các hồ, bể nuôi cá, thì chủ các chủ cơ sở này phải tính toán đến cả độ an toàn của hồ nước, bể nước đối với những người xung quanh.

Theo ông Phương, để đảm bảo an toàn, các chủ cơ sở, tư nhân... nên thiết kế các bể cá, hồ cá có độ sâu trung bình từ 40-60 cm là phù hợp và đặc biệt phải có tường chắn xung quanh bể cá (có thể là bằng kính, sắt...), để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, vì đây là đối tượng rất hiếu động, hay lui tới để xem cá và nghịch nước.

Đơn vị thi công, thiết kế một bể cá Koi (Ảnh: Zions).

Cũng theo chuyên gia, đối với các bể cá có độ sâu từ 100-120 cm thì chủ cơ sở phải lắp đặt camera, có nhân viên bảo vệ thường xuyên túc trực để làm nhiệm vụ cảnh báo, ngăn không cho trẻ lại gần.

"Ngoài ra, các chủ cơ sở khi thiết kế bể cá, hồ cá... có thể lựa chọn giải pháp xây dựng bể nổi (bể dương) với độ sâu từ 40-50cm, hoặc bể bán âm (gắn kính một mặt thay vì bể âm. Tuy nhiên không phải nhà nào, cơ sở nào cũng thích phong cách thiết kế bể kiểu này", anh Phương chia sẻ.

Một bể cá Koi được lắp hàng rào chắn bằng cáp xung quanh (Ảnh: Zions).

Cũng theo anh Phương, đối với các cơ sở kinh doanh như quán cafe, khu vực công cộng hay thậm chí nhà dân... khi xây dựng các bể, hồ cá Koi cũng phải lưu ý đến việc lắp đặt biển cảnh báo về độ sâu, hoặc lắp camera cảnh báo đối với những người khi lại gần bể, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra tình trạng hồ cá trang trí, làm đẹp lại trở thành cái bẫy giết người như trong những sự việc đã nêu vừa qua.

Sơ cứu thật nhanh khi phát hiện trẻ bị đuối nước

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi có một số sự việc trẻ bị đuối nước tại các hồ cá, bể cá xảy ra, đơn vị đã có tham mưu cho UBND quận, ban hành xuống UBND các phường cảnh báo trên phương tiện loa phát thanh về việc, cảnh báo với các bậc phụ huynh cần để ý tới con em của mình khi tới các khu vực như bể bơi, hồ nước, bể cá nước sâu... cần đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh xảy ra tình trạng đuối nước.

Theo vị lãnh đạo, các đơn vị PCCC cần tham mưu cho UBND quận, huyện chỉ đạo các trường học tăng cường cho trẻ học thêm về các kỹ năng sống như: Học bơi, dạy cho trẻ về cách sơ, cấp cứu khi có người bị đuối nước.

Chuyên gia khuyến cáo các chủ cơ sở nên xây dựng bể cá Koi có độ sâu từ 50-60cm và phải có rào chắn xung quanh (Ảnh: Zions).

Cần tăng cường các buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, về việc phòng tránh những nơi nguy hiểm mà trẻ dễ tới, dễ bị đuối nước...

Đề nghị với các công an quận, huyện... chỉ đạo xuống tận cơ sở, cho cán bộ xuống từng hộ dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn khi xây dựng các bể cá, hồ cá tại nhà và khu vực kinh doanh... phải đảm bảo an toàn như việc lắp đặt camera cảnh báo, hàng rào chắn xung quanh bể cá, hồ cá...

Theo vị lãnh đạo, tại các cơ sở có xây dựng hồ cá trên địa bàn quận Tây Hồ, đơn vị cũng yêu cầu họ lắp đặt hệ thống hàng rào, lan can ít nhất phải bằng sắt hoặc bê tông có chiều cao đảm bảo, để tránh việc trẻ trèo qua, xuống nghịch dẫn tới nguy hiểm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở này bố trí lực lượng bảo vệ túc trực tại các hồ cá để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi bố mẹ trẻ lơ đễnh thì chính bảo vệ sẽ phải nhắc nhở, ngăn chặn trẻ.

Về cách ứng cứu trẻ khi gặp sự cố đuối nước, vị lãnh đạo cho hay việc này chỉ tính bằng giây, không thể chậm trễ.

Cụ thể, khi phát hiện trẻ bị đuối nước cần cứu vớt thật nhanh đưa trẻ lên bờ rồi cầm hai chân trẻ dốc ngược, đồng thời lấy tay vỗ lưng trẻ để nước thoát ra ngoài, sau đó có thể tiến hành hô hấp nhân tạo.