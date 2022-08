Nhiều nhà dân sụt lún, nghiêng, sập vì sống gần mỏ khai thác đất sét

Đất sét được bóc đi để lại một hố sâu, rộng ngay sát khu dân cư (Ảnh: Đỗ Quân).

Trao đổi với Dân trí chiều nay (24/8), một lãnh đạo TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sống gần khu vực mỏ khai thác đất sét của công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy (Tổ 6, Khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thành phố đã vào cuộc, có chỉ đạo khẩn.

Một lượng đất đá lớn cùng cây cối sát nhà dân bị sạt xuống phía dưới (Ảnh: Đỗ Quân).

Chính quyền phường Giếng Đáy cũng cho biết, trước mắt đã lên phương án để di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống tại đây nhằm đảm bảo an toàn. Nhất là thời tiết trong những ngày tới dự báo là có mưa lớn.

Trước đó, hơn chục hộ dân sinh sống tại Tổ 6, Khu 3B, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long đã bức xúc phản ánh về việc nhà ở, vườn, công trình phụ...bị sụt lún, nứt, nghiêng, thậm chí là bị sập. Nguyên nhân theo các hộ dân là do công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy khai thác đất sét tại mỏ sét ngay gần đó.

Có nhà còn bị đổ sập (Ảnh: Đỗ Quân).

Bà V.T.N. ( 60 tuổi) cho biết, gia đình bà có 5 nhân khẩu với 3 thế hệ đang sinh sống tại đây. Do doanh nghiệp tổ chức khai thác đã nhiều năm nên khu vực khai thác đất sét trở thành một hố vừa rộng, vừa sâu. Thời gian gần đây, đất đá bắt đầu sạt lở, trôi xuống phía dưới khiến một phần vườn nhà bà bị lún sụt, tường nhà, công trình phụ cũng lún nứt theo.

Ông P.V.N. (65 tuổi) bức xúc nói, không chỉ nhà ở, công trình phụ bị hư hỏng, đường đi cũng bị nứt. Thời gian gần đây do mưa kéo dài, đất bắt đầu sạt lở khiến nhiều hộ dân lo lắng cho sự an toàn nên ban đêm phải di chuyển đến nơi khác hoặc dựng lều bạt phía ngoài đường.

Không chỉ tường mà nền nhà cũng nứt ngang, nứt dọc trơ cả móng (Ảnh: An Nhiên).

Cũng theo ông N., trong khu có gia đình ông N.X.Q. và một hộ dân khác đã chuyển đi do nhà bị sập không thể ở được.

Một số hộ dân chia sẻ, địa phương yêu cầu di dời nhưng do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp nên người dân chưa thể rời đi.

Các hộ dân đã phải dựng lán để trú ngụ qua đêm khi ngôi nhà xuống cấp thảm hại như thế này (Ảnh: An Nhiên).

Còn theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều ngày 23/8, khu vực được công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy khai thác đất sét ngay gần khu dân cư trên đã trở thành một hố rộng mênh mông, sâu hoắm. Một lượng lớn đất đá cùng cây cối ở xung quanh miệng hố bị sạt lở trôi xuống phía dưới.

Khoảng sân cùng công trình này có thể trôi xuống khu vực khai thác sét phía dưới bất cứ lúc nào (Ảnh: An Nhiên).

Theo quan sát, phần lớn nhà ở, công trình phụ của các hộ dân đều bị sụt lún, tường nhà nứt, mái ngói xô lệch, thậm chí có nhà đã bị sập. Nhiều nhà hệ thống cửa bị cong vênh không thể đóng lại được, chân tường nứt sâu trơ cả phần đất phía dưới. Sân nhà dân, đường đi chung cũng bị nứt ngang, nứt dọc.

Theo UBND phường Giếng Đáy, mỏ đất sét trên được cấp phép khai thác từ năm 2004, do đã có hiện tượng sạt lở ở phía các hộ dân trên núi Tên Lửa, cạnh mỏ đất sét nên từ cuối năm 2021, UBND phường đã đề nghị Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy dừng ngay việc khai thác đất sét, có các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người, công trình kiến trúc của các hộ dân, bồi thường kịp thời, thỏa đáng những thiệt hại do khai thác đất sét gây ra cho các hộ dân theo quy định.

Đường đi cũng chung số phận (Ảnh: Đỗ Quân).

Cũng theo UBND phường này, có tổng cộng 14 hộ dân bị ảnh hưởng và hiện đã có hai hộ dời đi nơi khác.