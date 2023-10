Nhiều người ở Bình Dương không dám ngủ ở nhà vì trận mưa lớn nhất trong năm

Cơn mưa lớn kéo dài từ 18h ngày 15/10 đến khoảng 21h cùng ngày mới dứt kèm theo triều cường dâng cao khiến hàng trăm nhà dân ở phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương) ngập sâu. Sau nửa ngày, nước mới rút được khoảng một nửa khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 12h ngày 16/10, nước vẫn còn ngập sâu gần 1m. Mọi người không thể dùng xe di chuyển ra khỏi nhà, nhiều hoạt động của người dân nơi đây đều bị đóng băng.

Một nhà dân bị ngập sâu đành phải đóng cửa rời đi nơi khác trú ẩn, chờ nước rút để về nhà và dọn dẹp.

Người phụ nữ (bên trái) sống tại con hẻm trên đường An Thạnh 10 cho biết, bà mới mua nhà được hơn 1 năm, khi mua không hề biết tại đây cứ mưa là ngập. Người này cho hay, nếu biết trước ngập thì đã không mua căn nhà trên để ở.

Tấm nệm của một gia đình bị nước cuốn trôi ra ngoài sân, phía bên trong, chủ nhà đang tranh thủ tát nước ra sân để dọn dẹp đồ đạc.

Anh Nguyên (38 tuổi) cho biết, do triều cường dâng cao khiến nước từ con kênh tràn vào nhà gây ngập sâu, gia đình anh bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo anh Nguyên, những lần mưa trước cũng có ngập nhưng không ngập nặng như trận mưa tối 15/10. Đêm qua, nhiều người trong xóm phải di tản, không dám ngủ ở nhà.

Không chỉ phường An Thạnh mà tại một số ấp của xã An Sơn cũng bị ngập nặng. Đây là 2 khu vực của TP Thuận An giáp với sông Sài Gòn.

Trước đó, người dân ở phường An Thạnh, sống sát bên một con kênh đã dùng nhiều bao đất để gia cố bờ bao nhưng vẫn không ngăn được nước tràn vào nhà, vườn cây.

Nhà bà Hải (58 tuổi) bị ngập hơn 1m. Theo bà Hải đây là trận mưa lớn gây ngập nặng nhất từ đầu mùa mưa đến nay. Trận ngập lần này ảnh hưởng rất lớn đến gia đình bà, dù đã chuyển đồ đạc lên cao nhưng nhiều vật dụng vẫn bị dính nước. Đêm qua, bà phải đến nhà người thân để ngủ nhờ.

Một nhà dân tại con hẻm đường An Thạnh 10 phải đóng cửa do nước ngập nửa ngày vẫn chưa rút hết.

Bà Ngọc (52 tuổi) tranh thủ quét nước ra ngoài đường khi nước đang có dấu hiệu rút. Bà cho hay, đêm qua khi nước dâng chuẩn bị tràn vào nhà, gia đình bà đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc lên cao nên không có thiệt hại về tài sản.

Nhiều hộ dân có vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng nặng do ngập. Theo người dân, nếu nước không kịp rút sau 2-3 ngày sẽ gây úng cho rễ dẫn đến cây ăn trái bị đỏ lá và có thể bị chết úng.

Tối qua, ngay khi xảy ra mưa lớn, lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai TP Thuận An đã chủ động vào cuộc để khảo sát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng và di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn giúp người dân.