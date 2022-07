Nhà hàng ăn uống ở Hà Nội cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 2h09 sáng, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại nhà hàng bò tơ Tây Ninh ở địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ. Trung tâm đã điều động 4 xe chữa cháy của đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Đám cháy có diện tích khoảng 300 m2 (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Khoảng 2h40, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 3h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích đám cháy rộng khoảng 300 m2.

Lực lượng chức năng tham gia công tác chữa cháy rạng sáng 20/7 (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Lực lượng chức năng cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản thì đang được cơ quan chức năng thống kê. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế, mái lá cọ...