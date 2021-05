Nguyên thiếu tá công an kể về hành trình tố cáo sai phạm tại Công an Đồ Sơn

Dân trí Quá bức xúc về hành vi làm sai lệch vụ án bắt giữ 28 đối tượng ở quán karaoke dương tính với ma túy, ông Trịnh Văn Khoa đã quyết định phanh phui vụ việc khiến 4 cán bộ công an vướng vào vòng lao lý.

Sau khi ông Khoa tố cáo, vụ việc đã được làm rõ, 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn đã phải lâm vòng lao lý (ảnh CTV)

Tối 14/5, nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã chia sẻ với PV Dân trí về hành trình phanh phui vụ "phù phép" hồ sơ một vụ án ma túy. Từ tố cáo của ông Khoa, 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã sa vòng lao lý.

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, ngày 13/11/2020, ông cùng lực lượng thuộc Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn) đã kiểm tra đột xuất một quán karaoke tại phường Hợp Đức (thuộc địa bàn quận), phát hiện 28 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi bị đưa về trụ sở, cả 28 đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả các mẫu xét nghiệm cho thấy, trong số 28 đối tượng thì có tới 25 người dương tính với ma túy.

Theo ông Khoa, đến đầu giờ chiều 13/11/2020, khi các cán bộ đang lấy lời khai của đối tượng để phục vụ công tác điều tra thì ông Nguyễn Hữu Cường (khi đó là Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp) chỉ đạo ông Khoa dừng lại để họ "gọi điện cho người thân". Sau đó, đến 22h30 cùng ngày, toàn bộ đối tượng bị tạm giữ được cho về nhà.

"Bức xúc trước hành vi làm sai lệch vụ án một cách trắng trợn, ngang nhiên như vậy tôi quyết định làm đơn tố cáo đến Viện KSND Tối cao và Thanh tra Bộ Công an", ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, việc tố cáo như vậy không phải vì đấu đá hay có ý làm hại bất cứ cá nhân nào. "Vụ thả 28 đối tượng đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi cứ im lặng thì nhiều anh em sẽ chịu ấm ức theo. Chính vì thế, sau hơn hai tuần suy nghĩ, tôi đã quyết định tố cáo", ông Khoa chia sẻ.

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, thời điểm tố cáo cũng có người đề nghị rút lại và hứa hẹn những vấn đề liên quan đến cá nhân ông. Tuy nhiên, ông Khoa đã từ chối thẳng thừng.

Sau quyết định tố cáo đó, ông Khoa cũng đã xin ra khỏi ngành công an.

Năm 2002, ông Khoa đi học trung cấp quản lý trại giam, lên đại học thì theo ngành điều tra ma túy. Tốt nghiệp đại học, ông về công tác tại Công an quận Đồ Sơn. "Dù công việc của người lính vất vả, nhưng tôi rất yêu và tâm huyết với ngành. Do vậy, quyết định ra khỏi ngành đối với tôi là điều vô cùng khó khăn. Những ngày đầu tôi rất nhớ nghề, thậm chí hàng đêm tôi vẫn nghĩ mình đang đi làm nhiệm vụ...", ông Khoa nói.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 10/5, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Ba cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị khởi tố gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy), Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Theo Công an Hải Phòng, 3 cán bộ công an trên bị khởi tố do trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán karaoke Hải Sơn (ở 86 phường Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng) vào ngày 13/11/2020, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Trước đó, ngày 21/1/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hữu Cường (SN 1985, ở quận Đồ Sơn) để điều tra về hành vi trên.

Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, giữ cấp bậc Thiếu tá.

An Nhiên