Người thợ lò suốt đời học và làm theo Bác

Sinh ra và lớn lên tại làng Quỳnh Minh, một vùng quê giàu truyền thống của tỉnh Thái Bình, Phạm Đình Duẩn sớm được nghe những câu chuyện về nghề mỏ qua những người thân trong gia đình và làng xóm. Những buổi hội ngộ của “hội mỏ” mỗi dịp làng có công việc, những câu chuyện về “lò chợ”, “lò cái”, “thìu”, “đoản” đã gieo vào tâm trí chàng thanh niên trẻ Phạm Đình Duẩn niềm hứng thú đặc biệt với nghề mỏ.

Thợ lò tiêu biểu, điển hình Phạm Đình Duẩn (người đứng giữa) với các đồng nghiệp.

Từ những lời động viên, khích lệ của các bậc đàn anh đi trước đã thôi thúc chàng trai quê lúa tạm xa quê hương, xách ba lô lên đường đến vùng than lập nghiệp.

Nghe chuyện kể thì thấy hấp dẫn, nhưng khi ra đến vùng mỏ Quảng Ninh, những gì chàng trai Phạm Đình Duẩn tận mắt chứng kiến thấy thực tế nơi hầm lò khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Công việc của một người thợ mỏ không chỉ nặng nhọc mà còn tiềm ẩn cả hiểm nguy. Nhưng với nghị lực và ý chí kiên định của tuổi trẻ, tinh thần ham học hỏi và đặc biệt là tình yêu với nghề mỏ đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập và từng bước khẳng định năng lực của mình.

Thợ lò Phạm Đình Duẩn luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao.

Gắn bó với gần 20 năm, Phạm Đình Duẩn luôn thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, anh còn chủ động tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề. Sự nỗ lực không ngừng đã giúp anh trở thành một trong những thợ mỏ xuất sắc nhất của Công ty.

Năm 2015, với những thành tích vượt trội trong công tác, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà còn là động lực để anh tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho đơn vị và ngành Than. Từ một người giỏi, anh lần lượt được tín nhiệm giao nhiều trọng trách như Lò trưởng, rồi Tổ trưởng sản xuất Phân xưởng KT14.

Với tình yêu nghề mỏ, thợ lò Phạm Đình Duẩn đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, tối ưu hóa công việc để tăng năng suất, giảm sức lao động của người thợ bằng hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến của anh Duẩn đã được áp dụng rộng rãi tại các phân xưởng, góp phần nâng cao năng suất và đặc biệt là bảo đảm an toàn lao động dưới hầm lò. Trong rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cho Công ty và Tập đoàn, phải kể đến sáng kiến sử dụng lưới thép B40 chèn nóc hầm tại các lò chuẩn bị sản xuất.

Phó Quản đốc kỹ thuật Phân xưởng KT14 Đào Bình Minh cho biết: “Sáng kiến này không chỉ giúp giảm chi phí khấu than mà còn nâng cao độ an toàn, tiết kiệm thời gian, sức lao động của người thợ. Trước đây khi chưa dùng lưới B40 phải dùng gỗ chèn để giải nóc nhưng sẽ không rải kín toàn bộ tiết diện của nóc. Từ khi đưa B40 vào lượng gỗ dùng để treo trên nóc giảm, độ an toàn được nâng lên, năng suất lao động cũng cao hơn, giảm bớt sức lao động cho người thợ.

Trong suốt 12 năm liên tục (2013-2025), tổ sản xuất do anh Duẩn phụ trách luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10 đến 15%, năng suất lao động bình quân luôn dẫn đầu Công ty. Không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, anh còn dành nhiều tâm huyết hướng dẫn, kèm cặp công nhân mới, giúp đồng nghiệp nâng cao tay nghề. Anh quan niệm rằng, sự phát triển bền vững của ngành than không chỉ dựa vào máy móc, công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng và bản lĩnh của những người thợ mỏ.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, anh Duẩn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Thợ giỏi xuất sắc Tập đoàn; Người thợ trẻ giỏi toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn, cấp Bộ Công thương; Tài năng trẻ Đoàn Than Quảng Ninh; Công dân danh dự thành phố Uông Bí. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cá nhân mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình và tập thể nơi anh công tác.

Thợ lò Phạm Đình Duẩn luôn dành sự quan tâm đặc biệt giúp đỡ cho thợ lò trẻ trong công việc.

Không chỉ hết mình, trách nhiệm và tận tụy với công việc mà thợ lò Phạm Đình còn là một công dân gương mẫu tại địa phương. Là đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, anh luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với xóm phố, khu dân cư. Gia đình anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, là một trong những hộ gia đình tiêu biểu của địa phương.

Sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không tính toán thiệt hơn mà chỉ mong sao tập thể vững mạnh, đơn vị phát triển, anh em công nhân có công ăn việc làm ổn định. Chính tinh thần ấy đã giúp anh có được lòng tin yêu, tôn trọng của đồng nghiệp và bà con lối xóm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí Nguyễn Văn Thành cho biết: “Giữa những khó khăn, vất vả của nghề mỏ, nhưng thợ lò như Phạm Đình Duẩn vẫn luôn giữ vững tinh thần của một người thợ mỏ chân chính với tinh thần, trách nhiệm cao, đồng thời không ngừng sáng tạo, vươn lên với vai trò là “thủ lĩnh” trong đơn vị. Anh Duẩn không chỉ là một thợ lò xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo”.

Với cống hiến của anh đã góp phần xây dựng Công ty cổ phần Than Vàng Danh ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành than Việt Nam. Những người thợ mỏ như anh không chỉ là niềm tự hào của đơn vị mà còn là biểu tượng đẹp về tinh thần lao động, ý chí bền bỉ của người công nhân Việt Nam trong thời đại mới. Thợ lò Phạm Đình Duẩn xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu của người thợ mỏ hiện đại, suốt đời sống, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.