Người phụ nữ chết bất thường trong quán nước mía ở Đồng Nai

Ngày 2/3, Công an TP Biên Hòa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ việc một phụ nữ tử vong tại phường An Hòa (TP Biên Hòa).

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ tên H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng), chủ quán bán nước mía ở khu phố 3, phường An Hòa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, tối 1/3, người thân của chị H. đến quán nước mía ở khu phố 3 (phường An Hòa) nhưng thấy cửa khóa. Lúc này, người thân gọi điện thoại cho chị H. không được nên nghĩ có chuyện chẳng lành.

Sau đó, mọi người mở cửa vào bên trong, phát hiện người phụ nữ 48 tuổi đã tử vong trên giường. Sự việc được trình báo công an địa phương vào cuộc điều tra, xử lý.