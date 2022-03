Người đàn ông rút súng trong cuộc mua bán đất có phải là luật sư?

Trong clip lưu truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông có hành vi rút súng, lên đạn, xung quanh đó có nhiều người đang tranh cãi. Vụ việc khiến bà Trần Thị Thanh H. (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị giật và xé rách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hình ảnh ông H.V.N. rút súng được lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông cầm súng trong clip được xác định là ông H.V.N. (trú tại thị xã Thái Hòa). Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, theo xác minh ban đầu, khẩu súng mà ông N. cầm trong clip là súng bắn đạn cao su, có giấy phép sử dụng được cấp cho văn phòng nơi ông N. công tác và hiện đã bị công an tịch thu.

"Tuy nhiên việc ông N. có được phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ hay không và sử dụng với mục đích, động cơ gì hiện chúng tôi đang làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể. Tuy nhiên hiện ông N. là F0, đang điều trị nên cơ quan công an chưa làm việc được", Thượng tá Trần Ngọc Tuấn cho hay.

Sau khi vụ việc xảy ra, có nhiều thông tin cho rằng ông H.V.N. là luật sư, đang quản lý, điều hành một văn phòng luật trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Ông H.V.N. rút súng ra khỏi bao và có động tác như lên đạn.

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Hồ Xuân Hợp - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An khẳng định: "Tôi không rõ ông H.V.N. tự xưng là luật sư hay dư luận đồn thổi là luật sư nhưng ông H.V.N. không có tên trong danh sách luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, cũng không có tên trong danh sách luật sư đang hành nghề của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc xác minh và thông báo kết quả, ông H.V.N. không phải là luật sư".

Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty luật Trọng Hải và cộng sự, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An rất bức xúc trước thông tin người đàn ông cầm súng xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng là luật sư.

"Luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng bằng kỹ năng, kiến thức pháp lý và bằng đạo đức nghề nghiệp chứ không ai dùng súng như thế", luật sư Hải khẳng định.