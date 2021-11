Người đàn ông lao ra đường chĩa súng chặn đầu ô tô

Dân trí Khi thấy ô tô đang di chuyển trên đường, một người đàn ông đã lao ra chặn đầu, chĩa súng tự chế về phía tài xế kèm theo hành động dọa nạt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm súng tự chế lao ra đường chặn đầu ô tô đang di chuyển và có hành động dọa bắn tài xế khiến dư luận xôn xao.

Người đàn ông đi chân đất, cởi trần, mặc quần đùi, liên tục hất hàm, giơ súng chĩa về phía tài xế kèm theo hành động dọa nạt.

Hình ảnh người đàn ông cầm súng tự chế chặn đầu ô tô được mạng xã hội đăng tải (Ảnh cắt từ clip).

Một lúc sau, một người đàn ông khác tiến lại kéo người đàn ông cầm súng vào lề đường để tránh gây nguy hiểm và cản trở giao thông của các phương tiện. Toàn bộ vụ việc này được camera hành trình của ô tô ghi lại được.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 16/11, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc người đàn ông cầm súng tự chế rồi chặn đầu xe ô tô xảy ra trên địa bàn xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Thao đã vào cuộc và mời người đàn ông này lên làm việc.

"Người đàn ông này đứng chặn đầu ô tô trong tình trạng say rượu. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Vụ việc này xảy ra ở xã Xuân Huy, không phải trên địa bàn xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ) như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội" - đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ thông tin thêm.

Nguyễn Trường